サッカー日本代表は１１日、１４日のブラジル戦（味スタ）に向けて千葉市内で調整した。左足首痛のため別メニューが続いていたＭＦ久保建英（２４）が、一部を除いて全体練習に合流。大阪で行われたパラグアイ戦（２△２）から一夜明け、この日は初めてスパイクを履いてピッチで汗を流した。過去１３戦で２分け１１敗の王国との一戦へ「過去が足を引っ張らないように、僕たちは今を生きているので、一戦一戦集中していきたい」と決意を示した。

小雨が降りしきる中、久保は感覚を確かめるようにプレーの動作を確認した。左足首痛で７日に代表合流してから別メニューが続いていたが、この日はスパイクを履きパラグアイ戦に先発しなかったメンバーとともにボール回しまで実施。個別練習では切り返しの動作からシュートを放つなど、完全復活への階段を着実に上がっていることをアピールした。「久々に合流出来てよかった。プラン通りにいっていると思う。大丈夫な感じ」とうなずいた。

視線の先に見据えるのは「そこを目指してやっている」と、ブラジル戦での復帰だ。王国には過去１３戦で一度も勝てていないが、後ろは振り返らない。「過去が足を引っ張らないように。僕たちは今を生きているので、一戦一戦集中していきたい」。２２年に０―１で敗れた一戦はベンチ入りも出番はなし。ＦＣ東京時代の本拠地・味スタにＡ選手の選手として初めて挑む試合で、その時の悔しさも晴らし、歴史的１勝を刻む。

今後を占う上でも重要な試合になる。１０日のパラグアイ戦は２―２の引き分けで、９月の米国遠征から現在３戦未勝利（２分け１敗）。４戦未勝利となれば、１８年から続く森保政権では初の屈辱となる。ブラジルは１０日に敵地で韓国に５―０と完勝。久保がＲマドリードに所属した１９年の親善試合で、一緒にプレーした同世代のＦＷビニシウス、ロドリゴもそろってゴールを挙げるなど勢いのままに乗り込んでくる。

ブラジルも大幅に先発を入れ替える可能性も高いが、久保は「質の高さにしっかり対抗していくのが大事。あとは安易なミスもなくしていかないと。韓国の選手たちには気の毒ですけど、僕たちはホームで０―５で負けるわけにはいかないので気を引き締めていきたい」最多５度のＷ杯優勝を誇るカナリア軍団に、久保が挑む。（後藤 亮太）