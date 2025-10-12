4月から半年にわたって大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催されてきた大阪・関西万博（正式名称は2025年日本国際博覧会）が、明日、10月13日に閉幕する。

【実際の写真】「人、人、人……！」来場者であふれかえる1970年の大阪万博の様子

コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻に端を発する原材料価格の高騰、さらに円安、人手不足による人件費高騰もあいまって多くのパビリオンの建設が遅れに遅れるなど、開幕前から問題が続出し、当初、世間には冷ややかな見方も目立った。そのせいもあってか開幕後しばらく客足は伸び悩んだ。



2025年4月12日、大阪・関西万博の開幕を翌日に控えた会場 ©時事通信社

しかし、会場の大半を取り囲んで建てられた大屋根リングや、各界のクリエイターや学者らがプロデュースするシグネチャーパビリオンなどが評判を呼び、日を追うごとに入場者は増え、会期末には連日、駆け込みの人たちで大混雑が続いている。人気パビリオンは好評の一方で、抽選による事前予約制がとられ、入れないという不満の声も多い。筆者も、8月末と閉幕5日前と2回会場を訪れたが、2回目の抽選はすべてはずれてしまった。

「終わりよければすべてよし」とは言うものの、複数の外国パビリオンの工事費が下請け業者に支払われずにいる問題をはじめ、すでに反省点も少なからずあり、閉幕後もしばらく尾を引きそうだ。

日本国内ではこれまでにも5回、博覧会国際事務局（BIE）が承認する国際博覧会（International Expositionの直訳だが、従来の訳語である「万国博覧会」を略して、いまでも「万博」と称されることが多い）が開催されてきた。それらはどのような幕引きを迎え、会場跡地はその後どうなったのだろうか？ 過去の事例は、今回の万博を顧み、跡地や教訓などをいかに継承するのか考えるうえでも参考になるはずだ。時代を追って見ていこう。（全3回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

■1970年 日本万国博覧会（大阪・千里丘陵）

1970年に大阪・千里丘陵で開催された日本万国博覧会（大阪万博）といえば、今回の大阪・関西万博の開催に際しても何かにつけて引き合いに出された昭和・高度成長期のビッグイベントだ。3月15日（開会式は14日）から9月13日まで183日間の会期中、じつに6421万8770人もの来場者を集め、万博史上最多記録を更新する。

当時1億人を超えたばかりだった日本の総人口の半数以上が会場を訪れた計算となり、記録自体は40年後の2010年に開催された上海万博に抜かれたとはいえ、いまなお破格であることに変わりはない。

ただ、開幕当初は例年にない寒さもあって入場者数は伸び悩んだ。それが学校の春休みを境にだんだん増え始め、夏休みから会期末にかけて観客が集中することになる。その点は今回の大阪・関西万博と共通する。

1日に83万人以上が訪れた日も

最後の2日間、9月12日と13日は土日にあたった。前週の9月5日には83万5832人と一日あたりの最多入場者数を記録、あまりの人の多さに帰宅客を交通機関がさばききれず、午後10時の閉場後も5000人が足止めを食い、会場で一夜をすごしたほどだった。翌6日も会場には78万人が詰めかけ、とうとう午後5時以降の入場が停止された。こうしたことがあったため、最後の土日は厳戒態勢がとられるも、予想に反して入場者は12日は46万、最終日の13日は40万にとどまる（それでもそうとうな人出だが）。

9月13日の閉会式は午前中、名誉総裁の皇太子ご夫妻（現在の上皇・上皇后）や佐藤栄作首相らが出席して、岡本太郎が手がけた「太陽の塔」のそびえ立つ「お祭り広場」にて行われた。

別れを惜しむ人たちが握手を求めて

式典を見られるのは招待者と一部の立ち見客に限られた。そのため、会場の観客にも閉会式の雰囲気を味わえるよう、お祭り広場から退場する各パビリオンのスタッフによるパレードがそのまま会場内のメインストリートへと続いていく演出がとられた。このとき、パレードが広場を出かかったところ、国内外のパビリオンのコンパニオン（当時はホステスといった）が10人近くロイヤルボックスに駆け上がったかと思うと、皇太子ご夫妻にカーネーションの花を次々と差し出し、握手を交わすというハプニングが起こる。

このあと、パレードの行く先々で人だかりができ、別れを惜しむ人たちが次々と握手を求めた。イタリア館のコンパニオンは、握手しすぎて手を赤く腫らしながらも、会期中を振り返って「日本の人たちの心はとても暖かかった」と語ったという（『毎日新聞』1970年9月14日付朝刊）。パレードは最後に再びお祭り広場に戻ってきて、待ち構えていた5万人を超える観客に迎えられる。

気づけば広場にはいくつもの渦ができ、あらゆる人種が握手、抱擁を交わし、ブラスバンドがフィナーレを告げても、渦はなかなか消えなかったと伝えられる。

閉会式後に起きた“ハプニング”

お祭り広場で予定されていたイベントは閉会式をもってすべてが終了したが、すべてのパビリオンが閉館した夜7時すぎ、またもやハプニングが起こる。発端は、広場の真ん中に3人の若者が座り込んでギターを弾き始めたことだ。もちろん無許可で、警備員が制止するも、無駄だった。

たちまちギターを囲んでざっと100人の観客が輪をつくり、肩を組んで「幸せなら手をたたこう」を歌い出した。輪はみるみる広がり、外国パビリオンのコンパニオンも加わって、ついには会場に残っていた何千人もの人々が歌い、踊り、全ゲートが閉まる10時半ぎりぎりまで続いたという（『読売新聞』1970年9月14日付朝刊）。

若者による自発的なイベントは、北大阪急行の万博中央口駅（万博閉幕とともに撤去）でもあり、午後10時頃、駅のアルバイト従業員約40人が、改札口に2列の人垣の上に赤いテープを渡して歓送門をつくると、それをくぐって帰路に就く客に「ありがとう」「さよなら」と声をかけたという。

「黄金の顔」の目から発射されていた光線が消えて…

閉門後の午後11時、太陽の塔の最上部の「黄金の顔」の目から発射されていた光線が消え、183日間にわたって行われた万博はついに幕を閉じたのだった。

大阪万博の会期中には、大勢の観客が集まったため、食堂が足りず、それをいいことに営業者が勝手にメニューの値段を上げるということも横行したという。食堂や売店の業者のなかにはまた、一方的に従業員の解雇や配置換え、労働条件の改定を行うところもあり、それに反発した一部の従業員が労働組合を結成し、ストライキなどで争うということも起こった。

先のお祭り広場での若者たちのギター演奏から始まった自然発生的なイベントといい、1970年当時の社会にはまだ管理の行き届かない部分も多く、人々には良くも悪くも、いまよりはるかに自由に振る舞える余地があったのだな、と思わせる。

エキスポランドは閉園、今も残る「太陽の塔」

閉幕後、会場跡地にはいくつかの施設が残され、万博記念公園として整備された。しかし、残されたものも大半は取り壊され、万博の遊園地施設を引き継いで長らく営業していたエキスポランドも、ジェットコースターの死亡事故が引き金となり、経営が破綻し、2009年に閉園している。

そのなかにあって、大阪日本民芸館や、2010年に「EXPO'70パビリオン」にリニューアルした鉄鋼館はいまなお残る。そして太陽の塔は、万博のあと閉鎖されていた内部空間が2018年に開催当時の展示を復元する形で再公開され、さらに今年8月には国の重要文化財の指定も受け、大阪万博のレガシーとしてますます存在感を示している。

（つづく）

〈「火炎瓶投げ込み事件、放火も発生」「来場者が詰めかけパニックに」万博閉幕まで、何があった？ 沖縄海洋博、つくば科学万博を振り返ってみると…〉へ続く

（近藤 正高）