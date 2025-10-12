◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会（１１日）▽３回戦 聖隷クリストファー６−０浜松西

１次トーナメント（Ｔ）の３回戦２０試合が行われた。第３シードの聖隷クリストファーはＦＷ辻陽生吾（ひゅうご、２年）の２得点などで、浜松西に６―０で大勝。２年ぶりの決勝Ｔに王手をかけた。

聖隷が夏に甲子園出場の野球部に負けじと初戦から大量６ゴールの大爆発だ。前半６分、「サッカーでも名をなせるように頑張っていきたい」と刺激を受けるＭＦ小野斗有（３年）が先制点を挙げ、勢いをつけた。２分後には辻が小野のコーナーキックに頭で合わせ追加点。同１１分には再び背番号９がこぼれ球を押し込み、３点目を奪った。

前半だけで６点のゴールラッシュとなったが、２得点した辻の表情に満足感はない。「クロスから１点しか決められず、チームとしてやりたいサッカーを出せなかった。前半だけで満足してしまっていたところがあったのかもしれません」と反省を口にした。

１年生だった昨年の県総体でベスト４進出に貢献し、以降レギュラーに定着。シード校として臨んだ続く県選手権も出場したが、まさかの初戦（３回戦）敗退を喫した。辻は次戦に向け「まず決勝Ｔに出て、自分たちの力を発揮し、優勝したい」と野球部に続く県制覇を宣言した。