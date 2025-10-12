「関西六大学野球、京産大７−４大商大」（１１日、わかさスタジアム京都）

１回戦２試合が行われ、京産大が大商大に７−４で勝利し、２０１８年以来７年ぶりのリーグ優勝に王手をかけた。今秋ドラフト候補右腕の田村剛平投手（４年・報徳学園）が９回１０安打４失点で完投。龍谷大は大経大を延長十回タイブレークの末７−５で下した。

１８２球の熱投を果たし、京産大・田村はすがすがしい表情で汗を拭った。７季連続優勝中の大商大を崖っぷちに追い込む、執念の完投勝利で貫禄を見せつけた。

二回１死一、二塁で先制３ランを浴びるも、五回に味方が一挙４得点を挙げてリードをもらった。「野手が点を取ってくれた。強い気持ちを出して投げました」。以降は走者を出しながらも要所で粘り、９回１０安打４失点で白星をもたらした。

８日・大院大戦で先発し１１２球を投じて７回２失点と好投。中２日で勝負の一戦を迎えたが「最後は気持ちで投げた」と体を奮い立たせてエースの責任を果たした。ネット裏では阪神、巨人など７球団のスカウトが視察した。

７年ぶりのリーグ優勝まであと１勝。３回戦にもつれれば再び出番がやってくる。「準備していきます」と余韻に浸ることなく、すぐさま気を引き締めた。