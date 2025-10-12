〈手を腫らしながら「日本の人たちの心は暖かかった」と…6400万人が来場した1970年の大阪万博、最終日に起きた“まさかの展開”〉から続く

4月から半年にわたって大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催されてきた大阪・関西万博が、明日、10月13日に閉幕する。



日本国内ではこれまでにも5回、国際博覧会が開催されてきた。それらはどのような幕引きを迎えたのか、その後、会場跡地はどうなったのか？ #1で取り上げた1970年の大阪万博に続く、沖縄の海洋博、筑波の科学万博では……。（全3回の2回目／続きを読む）

1975年7月、沖縄海洋博を訪れる人々 ©時事通信社

■1975〜76年 国際海洋博覧会（沖縄・本部半島）

大阪万博に続く、日本で2度目の国際博覧会である沖縄国際海洋博覧会（海洋博）の開催が正式に決定したのは1972年5月25日、戦後27年にわたってアメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還された10日後のことだった。だが、開催までには紆余曲折があった。

オイルショックで世界的な不況に、中止説まで

準備段階の1973年秋に第一次石油危機が起き、世界的な不況に見舞われると、資材不足や物価高騰の煽りを食って、日本を含む参加各国は展示規模の縮小を余儀なくされる。このあたりの事情は今回の大阪・関西万博とも重なる。

一時はマスコミで開催中止の臆測も流れ、地元や関係者のあいだでは緊張した空気が流れたという。これによって準備に影響があってはいけないと、政府は1973年12月、当初1975年の3月2日〜8月31日に予定していた会期をずらし、開幕を7月20日（開会式は前日に設定）、閉幕を年をまたいで1976年1月18日に変更して、中止説を退けた。

会場には沖縄本島の本部(もとぶ)半島西端の沿岸が選ばれた。そこには、未来の海上都市のモデルとして建造された海洋博のシンボル・アクアポリスをはじめ、海洋文化館、水族館やイルカショーを目玉とした海洋生物園などの政府出展施設のほか、民間企業・団体や参加各国のパビリオンが設けられた。会期中には南太平洋・ミクロネシアのヤップの島民たちが木製のカヌー「チェチェメニ号」で、会場までの海路3000キロを、星と太陽の位置を頼りにした伝統的な航法により渡航に成功したことも話題を呼ぶ。

だが、入場者数は当初予測された445万3000人を大きく下回り、348万5750人にとどまった。ちなみに一日あたりの入場者数では、最高は8月22日で8万5800人、最低は12月24日の4349人だった。

火炎瓶が投げ込まれる事件、放火も発生

会期中には、会場内の港・エキスポポートに停泊中の展示船に過激派の青年が火炎瓶を投げ込み、乗員に重軽傷を負わせるという事件や、やはり過激派の放火による火災も2件発生している。1月18日の閉会式が一般の観客を入れずに行われたのも、会場となったポートサイドシアターが狭かったことに加え、警備上の理由からだった。

その閉会式の終了時には、サバニと呼ばれる丸木をくりぬいた沖縄伝統の船やヨットが、やはり沖縄に伝わる船出の歌である「だんじゅかりゆし」の合唱のなか船出するという演出があった。その日の夕方6時半から会場内の「夕陽の広場」で行われたお別れの会「EXPO'75 フェアウェルショー」では、パビリオンや海洋博協会の職員だけでなく観客も参加し、かがり火が焚かれるなか、人々が輪になってカチャーシーを踊った。カチャーシーもまた、祝宴や祭りの終わりなどに即興で踊られる沖縄の伝統文化である。

こうして郷土色を反映した趣向で人々が別れを惜しむなか、夜は更けていった。一般客は午後9時の最終バスで帰るよう場内放送で促されながらも、9時30分にはアクアポリスと海浜公園から花火が打ち上げられ、「蛍の光」が会場に流れるなか閉幕となった。

セレモニーは『ウルトラマン』の名脚本家が演出

なお、開閉会式をはじめ海洋博のセレモニーで演出を担当したのは脚本家の金城哲夫である。円谷プロダクションで『ウルトラマン』シリーズの脚本・監修を手がけた金城は、1969年に故郷の沖縄に戻り、沖縄芝居の作者や監督を務めていた。地元では沖縄博に懐疑的な声も多かったが、金城は、遠来の観客にこれをきっかけに沖縄文化の素晴らしさを知ってもらえば意義があると、海洋博の仕事を引き受けたという。

地元の人たちが本土へ抱いていた不信感

しかし、閉会式でサバニを出すため、金城が交渉にあたった地元・本部半島の漁協やその周辺の漁師たちの拒絶反応は強かったという。海洋博の工事のため、本土の人間によって豊かだった自然を破壊され、地元の人たちは不信感を募らせていたのだ。漁師の家を一軒一軒訪ねて説得するなかで、心身ともにすっかり疲れ果てた金城は、海洋博閉幕の翌月、不慮の事故で急逝する。

それでも金城は、沖縄の未来はこれから始まるという意味を込め、海洋博の閉会式でこんな演出も行っていた。それは、要人たちの挨拶が終わり、会期中に掲揚されていた国際博覧会旗と海洋博旗が降納されると、替わって同じポールに沖縄県旗を掲げるというものであった（山田輝子『ウルトラマンを創った男 金城哲夫の生涯』朝日文庫、1997年）。

沖縄への観光客数は本土復帰を機に急増し、海洋博が開催された1975年度は約158万人と、初めて100万人の大台に乗る。翌年度こそ閉幕後の反動不況で約86万人にまで落ち込んだが、その後は再び増加の一途をたどった。海洋博には、観光産業を中心とした沖縄経済の起爆剤にしようという狙いがあり、成果が表れるまでには多少時間がかかったとはいえ、その役割は確実に果たされたといえる。

海洋博の跡地に整備された国営沖縄記念公園の海洋博公園は、いまや年間400万人近くが訪れる沖縄の人気観光スポットの一つだ。海洋博のためにつくられたエキスポビーチは、沖縄でも珍しい礁湖（しょうこ、ラグーン）内にあり、現在もエメラルドビーチの名称で運営されている。全国的に知られる同公園内の沖縄美(ちゅ)ら海水族館も、その前身は海洋博の海洋生物園の一施設だった水族館である。

同じく海洋生物園に設けられた「オキちゃん劇場」のイルカショーでは、ミナミバンドウイルカの「オキちゃん」が海洋博以来いまなお現役で活躍中で、一緒にやって来た同種の「ムク」とともに今年、飼育50周年を迎えた。この種のイルカの飼育年数では世界最長記録である。

■1985年 国際科学技術博覧会（茨城・筑波研究学園都市）

いまから40年前の1985年、筑波研究学園都市で国際科学技術博覧会（科学万博-つくば'85）が開催された。日本では3番目の国際博覧会である。いま振り返ると、当時、東京都心とのあいだを直接結ぶ鉄道路線もなく（秋葉原〜つくば間につくばエクスプレスが開通したのは、じつに20年後の2005年）、ほぼ陸の孤島だったつくばが開催地に選ばれたことに驚かされる。

計画段階より観客の輸送手段は懸案で、結果的に国鉄（現・JR）常磐線に万博中央駅を仮設し、近隣の既存の駅とあわせて、会場とのあいだをシャトルバスで結ぶことになる。道路も首都高と常磐自動車道を直結するなど整備された。もっとも、いざ3月17日に開幕すると（開会式は前日）、自家用車や団体バスで来場する人が多く、シャトルバスも万博中央駅も利用者は予想を下回った。

徹夜組も含めて2万人の列がつくばにできた

入場者数の総計も、期待された夏休み中の客足がいまひとつ伸び悩んだため、閉幕前日の9月15日（日曜日）にようやく目標とされた2000万人に達した。この日の入場者数は33万8539人と会期中最高を記録する。朝8時には徹夜組も含めて入場を待つ2万人の列ができ、協会側は9時の開場を10分早めた。人気パビリオンの入場整理券は開場直後に夕方までの分がなくなり、整理券を配らないパビリオンにも長蛇の列ができ、整理員が「もう並ばないでください」と叫ぶほどであった。

この日は敬老の日（当時）とあって、人気パビリオンのひとつ富士通パビリオンでは、年齢が合計120歳の夫婦50組が優先入場できるサービスが実施された。入場した老夫婦の一組は、地元に住んでいて6回も来場しながら、同パビリオンはいつも長い列ができていて見られなかったのが、このサービスのおかげでようやく入れたと感慨深げに語っている。

主催する万博協会が15歳以上の入場者にアンケート調査した結果では、60歳以上の入場者は9.2％と、15年前の大阪万博の6.1％を上回った。高齢化社会の反映でもあったのだろう（『朝日新聞』1985年9月16日付朝刊）。

閉幕前後に起きていたパニック

閉幕前夜には、午後9時の閉場前後に各駅へ向かったシャトルバスが事故の影響や渋滞で遅れたため、乗客が東京方面の終電に間に合わず、駅で足止めを食うというトラブルも生じている。万博中央駅にはシャトルバス11台分の観客3000人がたまり、一時大混乱となった。国鉄は万博協会の連絡を受け、臨時列車を出すなどして対応した。

最終日の9月16日（月・振替休日）も21万人あまりが詰めかけた。午後2時からはエキスポプラザで閉会式が招待客と整理券をもらった観客のみを入れて行われたが、周辺にはほかのパビリオンに入れない観客ら1万5000人が押し寄せ、一時パニック状態となる。

この日は閉幕のため、通常より早く午後5時に閉場したが、入場ゲートが閉まってからも窓口では入場券を販売したため、買った人たちに「なぜ入れないのか」と詰め寄られて、協会側もやむなく入場を再開せざるをえなかった。協会の報道室が入場券課に問い合わせたところ、「パビリオンが閉まっていても入りたい、というお客さんは入場を認めざるをえない」との回答であったという（『毎日新聞』1985年9月17日付朝刊）。幸運にも入場できた人は1500人におよんだ。システムより人情が勝ったということだろうか。

閉会式ライブでは5000人が総立ち、ステージに駆け寄る人も

1970年の大阪万博は、閉会式の終わったお祭り広場で、若者たちが無許可でギター演奏を始めたところ、最終的に数千人が集まって歌い踊るというハプニングで締めくくられた。それに対して15年後の科学万博では、閉会式後のエキスポプラザでアメリカのミュージシャン、ケニー・ロギンスのライブが催され、フィナーレを飾った。午後6時にライブが始まると同時に5000人の観客が総立ちとなり、クライマックスでは規制を無視した数百人がステージに駆け寄り、跳んだり跳ねたりの過熱ぶりであったという。事故が起きなかったのは幸いだった。

科学万博の総入場者数は最終的に2033万4727人に達した。肝心の内容はといえば、外国パビリオンには「人間・居住・環境と科学技術」というテーマに比較的忠実な展示が目立つ一方で、企業が多数出展した国内パビリオンは大型映像を中心としたショーに徹するきらいがあった。そのため外国館からは「テーマに縛られないでいいのなら、もっと違った形の展示もあった」と不満も出たという。

対する国内館側の言い分は、「大手広告代理店に任せたからこんなことになったのでしょう。代理店が“映像でいく”と宣言した時点で“映像博”は決まったわけです」というものであった（『朝日新聞』および『毎日新聞』1985年9月17日付朝刊）。

こうして見ていくにつけ、当時の日本人の浮かれぶりを感じずにはいられない。折しも科学万博閉幕の6日後の9月22日には、ドル高是正のため日米英仏独の主要5ヶ国が為替相場への協調介入に合意（プラザ合意）、これにより円高が急速に進み、景気は落ち込んだ。そこで政府が金融緩和策をとったことから、日本はバブルの時代へと突入していくのだった。

閉幕後パビリオンはすべて取り壊され、残ったものは…

科学万博の閉幕後、会場から4キロほど離れた場所に建てられた「つくばエキスポセンター」を除いてパビリオンはすべて取り壊された。会場跡地は工業団地として複数の企業に分譲されたが、面積の30％以上を緑地とすることなどが協定で定められ、一帯には自然公園のような景観が実現した（細井聖「博覧会跡地物語」、泉眞也・寺澤勉編著『DISPLAY DESIGNS IN JAPAN 1980-1990 Vol.3 エクスポ＆エキジビション』六耀社、1992年）。

跡地のうち5.9haほどは科学万博記念公園になったものの、往時をしのばせるものといえば、日本政府出展のテーマ館のシンボルタワーを縮小した記念塔「科学の門」ぐらいだろうか。科学万博の遺構としてはこのほか、記念公園に残されていた岡本太郎の手になるモニュメント「未来を視る」が、2005年のつくばエクスプレスの開業にともない万博記念公園駅の駅前広場へ移設され、いまもひっそりとたたずむ。

（近藤 正高）