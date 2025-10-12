〈「火炎瓶投げ込み事件、放火も発生」「来場者が詰めかけパニックに」万博閉幕まで、何があった？ 沖縄海洋博、つくば科学万博を振り返ってみると…〉から続く

4月から半年にわたって大阪市の夢洲(ゆめしま)で開催されてきた大阪・関西万博が、明日、10月13日に閉幕する。

2024年10月、大阪・関西万博の開幕半年前イベントで、登壇した「ミャクミャク」（左）と愛知万博の公式キャラクターのモリゾー（右）とキッコロ（中央） ©時事通信社

■1990年 国際花と緑の博覧会（大阪・鶴見緑地）

バブルが絶頂に達した1990年、大阪・鶴見緑地で、国際花と緑の博覧会（花の万博、花博）が開催された。これは従来の万博と同じく博覧会国際事務局（BIE）の認定とともに、国際園芸家協会（AIPH）の承認を受けたもので、アジアでは初の開催となった。

会場となった鶴見緑地は、もともと低湿地帯だったところへ、地下鉄の工事残土などの都市廃棄物で地盤をかさ上げして造成された。花の万博の総合プロデューサーの一人に選ばれた作家の小松左京は、整備後の緑地を視察したとき、大阪市の職員に、そこのパイプからメタンガスが出ているのでタバコを吸ってはだめですと注意されたという（小松左京『巨大プロジェクト動く 私の〔万博・花博顛末記〕』廣済堂出版、1994年）。今回の大阪・関西万博の会場となった夢洲も、もともとはゴミを埋め立てた人工島で、メタンガスの発生が問題となっていたのを思い起こさせる。

あいついで発生した事故やトラブル

花の万博では「自然と人間との共生」というテーマのもと、会場中に庭園がつくられ、世界各地の植物が集められた。とりわけ、世界最大の花・ラフレシアやヒマラヤの青いケシなどが話題を呼ぶ。一方で従来の万博同様、人気パビリオンには長い列ができ、遊園地や会場内を回る観覧用の乗物も設けられた。これに対し、国際園芸家協会の博覧会としては大規模すぎるとの批判もあった。開幕2日目（4月2日）に観客をボートに乗せて高架水路上をクルーズする「ウォーターライド」が転落したのをはじめ、会期中は事故やトラブルもあいつぐ。

それでも会期を通して人出は多く、終盤の8月は400万人、9月には544万人が詰めかけた。最終日の9月30日（日曜日）も、台風の影響で大雨が降ったにもかかわらず、入場者は終日途切れなかった。総入場者数は最終的に2312万6934人と科学万博を上回り、興行的には成功を収めたといえる。しかし、最後の最後にそれに水を差すような事件が起こる。一部の観客が会場内の花を持ち去るということが、各所で繰り広げられたのだ。

「もう終わりやからええやん」と花を持ち去るケースも

この事態を受けて、花の万博協会は場内放送で「花は持ち帰らないでください」と呼びかけ、大勢の職員が警戒にあたったものの、なかには制止しても「もう終わりやからええやん」と言いながら持ち去るケースもあったという。

会場警察隊は、ほかの人が何気なく引き抜くのを見て「最終日だから主催者が許した」と誤解した人が多かったと推察した（『毎日新聞』1990年10月1日付朝刊）。一方で、《見学予定の人たちの間では数日前から「最終日は自由に花をもらえる」といううわさが流れ、協会や各庭園にも問い合わせがあったことから、同協会では警戒を強めていた》とも報じられている（『読売新聞』1990年10月1日付朝刊）。誤解やデマから人々が集団で暴走してしまうということは、いつでもどこでも起きうることであり、その意味でも教訓とすべき事件だろう。

「花博が『最後の巨大博覧会』になるのではないか」

1980年代末には博覧会が日本各地で開催された。花の万博はその締めくくりとも位置づけられる。その閉幕の翌年、エコノミストの間仁田幸雄は著書に《花博が「最後の巨大博覧会」になるのではないか》と書き、その理由の一つとして、博覧会づくりがステレオタイプ化し、運営面でも魔性に魅せられた強引さだけが目立つようになってしまったことを挙げている（『地域を創る夢装置 博覧会から地域を見る』誠文堂新光社、1991年）。

事実、1994年に東京の臨海副都心を会場として万博並みの規模で予定されていた世界都市博覧会は、バブル崩壊などもあって2年後ろ倒しになった末、1995年に中止される。国際博覧会も、日本国内ではこのあと2005年の愛知万博まで開かれなかったうえ、開催までにも紆余曲折があった。

花の万博の閉幕後の跡地は…

花の万博の閉幕後、一部の施設を残しつつ鶴見緑地は花博記念公園として改めて整備された。開催時に建てられて現存する施設のうち「咲くやこの花館」は日本最大級の温室で、熱帯から極地圏まで世界各地の植物を展示する。また、万博開催前年の1989年に亡くなったパナソニック創業者・松下幸之助が私財を投じて建設した国際陳列館は、その後も陳列館ホールとしてさまざまな国際的なイベントやシンポジウムが行われてきた。2010年には開催20周年を記念して「花博記念ホール」という愛称がつけられている。

なお、再来年の2027年には、花の万博と同じくAIPHとBIEの承認による国際園芸博覧会が横浜で開催される予定だ。現在までに発表されている会場予想図を見るかぎり、パビリオンらしき建物は周囲に点在するにとどまり、会場の大半は花や緑が占め、かつての花博とは一線を画すものになると想像される。

■2005年 2005年日本国際博覧会（愛知・名古屋東部丘陵）

いまから20年前の2005年、愛知万博（正式名称は2005年日本国際博覧会、愛称は「愛・地球博」）が、愛知県の長久手町（現・長久手市）と瀬戸市、豊田市にまたがる名古屋東部丘陵で開催された。愛知県が1980年代末、21世紀最初の万博を開くと目標に掲げ、中部国際空港の建設などとともに推進したビッグプロジェクトであった。

万博予定地で絶滅危惧種の巣が確認され…

当初、メイン会場は瀬戸市の里山である海上(かいしょ)の森に設けられる予定であった。だが、万博終了後には会場跡地に大規模な宅地開発が計画されており、万博の方向性が環境重視へと傾くなかで矛盾が生じていく。そこへ来て、海上の森で絶滅危惧種のオオタカの営巣が確認されたのをきっかけに計画の全面見直しを迫られ、一時は開催が危ぶまれる。その後、市民も参加して計画が再検討された結果、既存の愛知青少年公園にメイン会場となる長久手会場、海上の森には環境に最大限配慮したうえで瀬戸会場を建設することになった。

開幕は3月25日で、前日の開会式に続いて一般の入場が始まったが、初日は想定の半分の約4万3000人にとどまり、主催する万博協会の幹部が「開幕日が最少人数ではあまりに格好悪い。台風で入場が中止になれば、最少人数を塗り替えられるかも」と自虐交じりに漏らすほどだった（『中日新聞』2005年9月24日付夕刊）。当初、禁止された手作り弁当の持ち込みも、世間から批判を浴び、当時の小泉純一郎首相の指示で解禁されたりと、問題もあいついで起きた。

だが、かつての大阪万博や科学万博と同様、会期末が近づくにつれて駆け込み客が殺到する。閉幕の1週間前の日曜日、9月18日には一日の最多入場者数となる28万1441人を記録し、正午すぎに会期中初めて入場制限がかかった。

最終日の9月25日の開門前には、徹夜組を含めて計4ゲートに4万人超が並び、西ゲートでは行列が会場を出て一般道路へ最長3キロ以上にまで伸びた。このため、開場が50分前倒しされて午前8時10分となった。この日も24万人を超える人出があり、夜まで絶えることがなかった。

大人気のモリゾーとキッコロ…名残惜しくて泣き出す子供たちも

午後1時50分より長久手会場のEXPOドームで行われた閉会式には、俳優の竹下景子と、歌手の松浦亜弥、子役時代の神木隆之介が親子に扮して登場した。絵日記風に会期中の映像や写真が上映されるなか、3人が思い出を語り合っていると、未来の地球からやって来たという設定の子供たちが現れ、地球上のさまざまな問題は終わっていないと出席者に訴えた。ラストでは神木が「未来の子供に約束しよう」と呼びかけながら、万博で得た知識や経験を未来に生かしていくとの誓いを、手話の「アイ・ラブ・ユー」のポーズで表した。

このあと午後3時40分からは瀬戸会場でフィナーレイベント「地球の鼓動」が始まり、最後は観客やスタッフら参加者がパレードしながら瀬戸ゲートへ向かった。閉場式は5時半からゲート前で行われ、長久手会場よりひとあし先に18時に閉場した。

長久手会場の「愛・地球広場」でも、午後8時45分頃からグランドフィナーレとなる「フェアエルパーティー」が行われた。主役となったのは、万博の公式マスコットキャラクターである森の精のモリゾーとキッコロだ。

午後10時の閉場間際、広場の大きな画面にアニメが映し出され、キッコロが「おじいちゃん、愛・地球博楽しかったね」と言うと、モリゾーが「もう帰ろう」と促す。そして画面から姿を消したかと思うと、「こっちこっち」という声。すると海上の森の方向に光が当てられ、二人をかたどった大きな風船が、森のなかへ小さくなって消えていくという演出で、人々に別れを告げたのだった。その光景に、名残惜しくて泣き出す子供たちもいたという。

最終的に入場者数の総計は2204万9544人に達した。会期中何度でも入場できる全期間入場券が地元を中心に売れ、リピーターが多かったことも特筆される。同券購入者の一人当たりの平均入場回数は11.05回にのぼった。なかには会期中、全185日間皆勤した主婦も現れるほどだった。

万博跡地にジブリパークがオープン、愛知の新たな観光スポットへ

万博閉幕後、会場跡地に整備された愛・地球博記念公園の愛称も「モリコロパーク」と、モリゾーとキッコロの名前が使われている。今年、愛知万博の開催20周年の記念事業が展開され、二人が出演する機会も再び増えた。

モリコロパークの園内には2022年、スタジオジブリの各作品の世界を再現するなどしたジブリパークもオープンし、愛知の新たな観光スポットとして国内外から観光客が訪れるようになった。愛知万博では『となりのトトロ』に出てくる「サツキとメイの家」がパビリオンとして再現され、閉幕後も公開が続けられてきた。その縁もあって、当地にジブリパークが実現したのである。

筆者も今春初めて訪れたが、施設のひとつ「ジブリの大倉庫」に予約した入場時間を前に並んでいたところ妙な既視感が……。記憶をたどってみると、その建物がかつての愛知万博のテーマ館「グローバル・ハウス」の一部であることに気づいた。万博開催中もほぼ同じ場所に並んだのだった。

2025年の大阪・関西万博で残されるものは

ひるがえって、今回の大阪・関西万博では、大屋根リングの一部や、会場中心部の「静けさの森」などは保存する方針のようだが、跡地を全体的にどのように利用するかは閉幕後検討されることになる。

すでに会場の隣りでは、万博開催と前後して計画されていたカジノを含む統合型リゾートの建設が始まり、何機ものクレーンが稼働しているのが会場からも見える。それとの兼ね合いも気になるところだ。ちなみに人気の公式キャラクター・ミャクミャクの出生地は「関西のどこかにある小さな湧水地」だとか。ミャクミャクのためにも、跡地はきれいな水辺のある、自然の豊かな場所にするのが一番ではなかろうか。

