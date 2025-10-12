「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

巨人は序盤の失点から流れをつかめず敗戦。ＣＳ敗退の崖っぷちに追い込まれた。「流れを持ってこられそうで持ってこられなかった。良い形は作ったんだけど…」と阿部慎之助監督は沈痛の面持ちで、試合を振り返った。

最初にチャンスをつくったのは巨人。二回に制球が定まらないＤｅＮＡ・ケイから２四球を得て１死二、三塁の場面を迎える。だが、リチャードが二飛に倒れると、続く吉川が申告敬遠後に投手・山崎が空振り三振で得点を奪えない。

直後の二回裏には山崎が先頭・筒香に右翼への先制ソロを被弾。三回にも蝦名と筒香の適時打で２点を追加された。四回に若林の２ランで１点差に迫るが、立ち直りの気配を見せていた山崎が六回に「１点差のまま、次にバトンを渡さないといけなかった」と悔やむ筒香のソロを浴び、勝負の行方は決した。

警戒していた筒香に２発を含む４安打を許し、「僕らも指示を出していた。そのミス」と責を負った阿部監督。ただ、下を向いてばかりでは今シーズンは終焉（しゅうえん）を迎えてしまう。

指揮官は「もう一回、勝つチャンスがある。全員でいくつもりでやる」と前を向き、杉内投手チーフコーチも「（ビハインドで）大勢、マルティネスで流れをつくって逆転という考えもある」とした。次のステージへつなぐ勝利をつかむため、選手総動員で挑んでいく。