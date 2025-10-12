「秋季高校野球広島大会・決勝、広陵５−４崇徳」（１１日、鶴岡一人記念球場）

決勝と３位決定戦が行われ、決勝は広陵が５−４のサヨナラで崇徳を下し、２年ぶりの優勝を果たした。今夏、部内での暴力事案が明るみとなり、監督交代などを経て迎えた今大会で結果を残した。３位決定戦では、広島商が７−０で山陽を下し、２年連続で中国大会進出を決めた。上位３校は来春の選抜大会出場校の参加資料となる、秋季中国大会（２４日開幕・ユーピーアールスタジアムほか）に出場する。

快音とともに、歓喜の瞬間が訪れた。広陵ナインが、一塁側ベンチから一斉に本塁付近へ集まる。劇的なサヨナラ勝利で２年ぶりに王座を奪還。全員が最高の笑顔で人さし指を空に突き上げ、喜びを爆発させた。

４−４の九回無死一、二塁。葉山正汰外野手（２年）が直球を捉え、前進守備の中堅手の頭上を越した。「絶好調で、自分に回ってこいと思っていた。うれしい」。小学５年生以来と言うサヨナラ打。大一番で４番の仕事を果たし、充実感いっぱいに歓喜の輪に加わった。

今夏の広島大会決勝の再現となった一戦。崇徳のエース左腕・徳丸凜空投手（２年）を想定し、普段より打撃投手を近くして振り込んできた。サヨナラ打は、徳丸と同じく左投げの西結多投手（１年）から放った。左腕対策が実を結んだ。

１月に発覚した部内での暴力事案を発端に、中井哲之監督（６３）が交代するなど、新体制で今大会に臨んだ。松本健吾監督（３４）は「この秋に勝つためにやってきた。選手の目が日々、輝いていた」と振り返る。ひたむきに、白球を追いかける選手が誇りだ。

来春の選抜大会出場を目指し、２４日からは中国大会に臨む。松本監督が「次も一戦必勝で頑張っていく」と前を向くと、葉山は「頑張ります」と短い言葉に思いを込めた。負けられない戦い。再出発した広陵が、甲子園を目指しグラウンドに立つ。