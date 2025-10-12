「秋季高校野球広島大会・３位決定戦、広島商７−０山陽」（１１日、鶴岡一人記念球場）

決勝と３位決定戦が行われ、決勝は広陵が５−４のサヨナラで崇徳を下し、２年ぶりの優勝を果たした。今夏、部内での暴力事案が明るみとなり、監督交代などを経て迎えた今大会で結果を残した。３位決定戦では、広島商が７−０で山陽を下し、２年連続で中国大会進出を決めた。上位３校は来春の選抜大会出場校の参加資料となる、秋季中国大会（２４日開幕・ユーピーアールスタジアムほか）に出場する。

持ち味を発揮した勝利だ。荒谷忠勝監督（４９）は「粘り強くやろうという話をしていた。しっかりプレーしてくれた選手に感謝」と目尻を下げた。ほころびを見せない鉄壁の守備。無失策で、２年連続の中国大会切符をつかみ取った。

初回、右翼手・名越貴徳（２年）が流れをつくる。２死二塁からの右前打を本塁へ好返球し、先制点を防いだ。五回のピンチでは、遊撃手の中本拓志主将（２年）の好守が光った。今大会は５試合で無失策。これが“広商野球”の真骨頂だ。

昨秋は中国大会で優勝し、初出場した明治神宮大会でも準優勝。しびれる試合を重ねるたびに、チームはたくましさを増した。中本主将は「中国大会でも（無失策を）続けていきたい」と力を込める。代名詞である堅守を武器に、２連覇を狙う。