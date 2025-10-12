「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第３日」（１１日、横浜ＣＣ＝パー７１）

２８位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は５バーディー、１トリプルボギーの６９で、通算４アンダーの２２位となった。前半三つ伸ばしたが、１４番でＯＢから痛恨のトリプルボギーを喫した。東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレとマックス・グレーサーマン（以上米国）が通算１２アンダーで首位。６５だった米沢蓮（パルコホーム）が７アンダーで日本勢トップの１０位につけた。

松山の表情がこわばった。痛恨のトリプルボギーが響いて６９にとどまり２２位。降りしきる雨の中でのプレーに、「思った以上に雨が強くて寒かった。距離感とかが難しかった」と悔しがった。

前半は４、６、９番でバーディーを奪う好スタート。しかし「首位と６打差が見えた。あと二つ、三つ伸ばして終われたら」と、逆転優勝への道筋が脳裏によぎった１４番で悪夢が待っていた。ティーショットが大きく右にそれて、まさかのＯＢ。パットもショートし、７打をたたいてしまった。この日は５バーディーを記録しただけに、「１４番はすごくもったいなかった。欲が出てしまった。いろんなことを考えて打ってしまって残念」と何度も首を横に振った。

首位とは８打差。前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２１年大会以来の優勝には黄信号がともるが、「チャンスがあるかと言われたら難しいですけど、６０台前半のスコアを競るようにしたらチャンスがあるんじゃないかな」と前を向く。日本開催の米ツアーで、第一人者が最後まで全力を尽くす。