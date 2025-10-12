「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）

７アンダーの首位でスタートした岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は２バーディー、ノーボギーの７０でラウンドし、通算９アンダーでトップと１打差と踏ん張った。６９で回り、同１０アンダーとした河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が首位。渋野日向子、原英莉花はともにスコアを落とし、いずれも通算イーブンパーで予選落ちとなった。２アンダーまでの５４人が決勝ラウンドに進んだ。

河本は、心身ともに万端の準備で好位置を呼び込んだ。２日前にへんとう腺が炎症を起こし、前日も微熱があったが、この日は完治させて臨んだ。

厳しいことで知られる塩谷育代コースセッティング担当によるピン位置も「（担当すると）知っていたので」と気持ちに余裕があった。２番では２日続けて２打目がピンを直撃。ボールがグリーン外に出る不運も「縦距離が合っている」と前向きだ。

パターも、練習グリーンの芝を確認して急きょ、ロフトを０・５度寝かせたものに変更した。「ボールがよれづらくなる」と、後半の荒れたグリーンに対応。１６番のカラーからのバーディー、１７番の３メートルを沈めるパーにつなげた。

最終日最終組だが「初日１番のティーショットから、優勝パットまで重みは同じ」と動じることはない。「秋らしい、かわいいウエア」で、優勝カップを狙っていく。