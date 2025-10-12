DeNA先勝の裏で…「彼はどん底」登録抹消バウアーを米メディア痛烈ダメ出し「企業チームとの練習試合でさえ打ち込まれ…」

CS開幕前日に出場選手登録を抹消されたバウアー(C)産経新聞社

クライマックスシリーズ（CS）のファーストステージが10月11日に開幕。セ・リーグ2位のDeNAは、本拠地の横浜スタジアムで同3位の巨人に6-2で快勝。15日から始まる阪神との同ファイナルステージ（甲子園）進出に王手をかけた。

もはやサイ・ヤング賞右腕の力は不要なのか。今季2年ぶりに復帰したトレバー・バウアーは、10日に出場選手登録を抹消された。再登録は最短で20日。8日の社会人・日本通運との練習試合で1イニング5安打5失点の大乱調。事実上の“CS戦力外”を突き付けられた。

そんなバウアーを米スポーツメディア『FANSIDED』が、厳しい論調で報じている。「マウンドでの彼のパフォーマンスはどん底に達している」「今年の結果は全くもって滑稽だ。現在34歳の彼は、ベイスターズで防御率4.51を記録。これは50イニング以上投げたリーグの全投手の中で最も高い数字だ。事態は非常に悪化し、バウアーは企業チームとの練習試合でさえ打ち込まれ、彼を登録抹消せざるを得なくなりました」などと現状を伝えた。

バウアーはレッズ時代の2020年にナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得。ただ、『FANSIDED』は「バウアーの名声は「2020年から2021年の出場停止処分を受けるまでのドジャースでの素晴らしい前半戦まで、わずか約12か月間の投球に基づいている」と断じている。