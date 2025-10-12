「妻を亡くして一人の生活が寂しすぎる。一緒に出かけて思い出を作るべきだった」69歳のリアルな老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住69歳男性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、静岡県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：1500万円
現在の預貯金：5000万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「たくさん働いてきたのに、老後の年金が雀の涙程度」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「たくさん働いてきたのに、老後の年金が雀の涙程度だから」と語っています。
ひと月の支出は「約18万円」。現在受給している国民年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「年金で足りない支出は貯金からの引き出しで賄っている」現在預貯金が5000万円ほどあり、年金で足りない支出については「貯金からの引き出し」で賄っているという投稿者。
年金生活においては日ごろから節約を心がけていて、食料品などは「半額になったものをよく買う」とあり、支出を少しでも減らそうとしている様子です。
「一人死んでいくのかと寂しく思う」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「若いうちにもっと貯蓄をしておけばよかったと本当に思う。妻を亡くして一人の生活が寂しすぎる。もっと妻とどこでもいいから出かけて、思い出を作っておくべきだった」と回答。
これから先「一人死んでいくのかと寂しく思う」と嘆く投稿者。
今の生活に楽しみなど「あるわけがない」と語り、孤独感を募らせておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)