¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£Ò£Ã¡Û¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡¡½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹²÷¾¡¡¡ºä°æ¤â¶Ã¤¤ÎÀÚ¤ìÌ£¡ÖµÓ¡¢Â®¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£Ò£Ã¡¦£Ç£³¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¤Î¤Á¤Î£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±ÇÏ¤ò£´Æ¬ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡È½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡É¡£º£Ç¯¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤¬¹ë²÷¤ÊÂç³°°ìµ¤¤ò·è¤á¤Æ¡¢Ìµ½ý¤Î£²Ï¢¾¡¡õ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡££²Ãå¤Ë¥¬¥ê¥ì¥¢¤¬Æþ¤ê¡¢¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È»º¶ð¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾å¤¬¤ê£³£Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î£³£³ÉÃ£²¡£°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¿ºä°æ¤¬³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖµÓ¡¢Â®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤À¤Ã¤¿¡£Æ»ÃæºÇ¸åÊý¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¼êÁ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥óÅÀ²Ð¡£¡Ö¡È¤â¤¦¾¡¤Ä¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò¤³¤Ê¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀéÏ»¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À³Ê¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁà½ÄÀ¤â¤¤¤¤ÇÏ¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇ¼Á¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼»Õ¤Ï£²£²Ç¯µÆ²Ö¾Þ¡Ê¥¢¥¹¥¯¥Ó¥¯¥¿¡¼¥â¥¢¡Ë°ÊÍè¤Î½Å¾Þ£Ö¡£µ×¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¡Ö¥²¡¼¥ÈÎý½¬¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Ê£±£²·î£²£±Æü¡¦ºå¿À¡Ë¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢»Õ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¦Ãæ»³¡Ë»²Àï¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Î¡ÈÌëÌÀ¤±¡É¤ò¹ð¤²¤ë²÷¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£