太ももの98％があらわ…韓国の美人チアガール、短すぎるスリット衣装で視線強奪「最強のスタイルだ！」【PHOTO】

韓国の人気チアガール、キム・ユナの大胆な衣装SHOTがファンを魅了している。

【写真】“美太もも”もあらわ…キム・ユナの水着SHOT

キム・ユナは最近、自身のインスタグラムを更新。

中国語で「今後ともよろしくお願いいたします♡」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、スリットの入ったノースリーブワンピースに身を包んだキム・ユナが写っている。短く切りそろえられたショートカットのヘアスタイルで、笑顔でキュートな敬礼ポーズを披露する姿が印象的だ。

何より目が行くのは、タイト目な衣装からあらわになったメリハリ感のある美スタイル。スラリと伸びるレッグラインも惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「可愛い！」「最高です…」「最強のスタイルだ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ユナInstagram）

キム・ユナは1996年3月3日生まれの29歳。2014年よりチアとしての活動を始め、現在は韓国プロサッカーKリーグの大邱FC、男子プロバスケKBLの釜山KCCイージス、台湾男子プロバスケP.リーグ＋の桃園パウイアン・パイロッツでチアを務めている。