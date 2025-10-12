¡Ö¤³¤Î¶µ¤¨Êý¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ª¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»»¿ô¤È¡É½Ð¹ç¤¤Ä¾¤·¤¿¡ÉÃÙºé¤½ÎÄ¹¤¬½é¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ØÆ³¤·¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤³¤È
¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Ë288¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»»¿ôÆÃ²½·¿¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×¤À¡£°Õ³°¤Ë¤â½ÎÄ¹¤ÎÅÄîµµü¡Ê¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë»á¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¼³Ú²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤Ê¤¼¡¢»»¿ô½Î¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆºÃÀÞ¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿²Ì¤Æ¤ËÆÀ¤¿¶µ·±¤È¤Ï¡£¿·´©¡ØËÜÊª¤Î»»¿ôÎÏ¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡£
ÅÄîµ»á¤Î¿·´©¡ØËÜÊª¤Î»»¿ôÎÏ¤Î°é¤ÆÊý¡¡»Ò¤É¤â¤¬Ç®Ãæ¤¹¤ë¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×¤Î¶µ°éË¡¡Ù¤Ï½ñÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥Í¥Ã¥È¤äÆ°²è¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤âOK¡ª¡¡9Ç¯Ï¢Â³¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×ÇÚ½Ð¤Î¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×½ÎÄ¹¤¬»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¼ñÌ£¡×¤òÁ´¹ÎÄê¤¹¤ë¿¼¤¤ÍýÍ³¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Ë½Ð¹ç¤¦
µ»öÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ³¤¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡£
ËÍ¤¬Î±³Ø¤·¤¿Âç³Ø¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤Ï´ðÁÃ²ÊÌÜ¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ïmathematics¡Ê»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÏÆüËÜ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¾¡¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤Ï±Ñ¸ì¡¢ÀèÀ¸¤Î²òÀâ¤â±Ñ¸ì¤À¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é°ì¸À°ì¶ç¤òÊ¹¤Æ¨¤¹¤Þ¤¤¤ÈÉ¬»à¤Ç¹ÖµÁ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ç½¬¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡Ö¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×»»¤ä¸ø¼°¤Ê¤É¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¤¿ôÍý¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬·è¤·¤Æ°Î¤Ö¤é¤Ê¤¤¡£¾å¤«¤é¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òÄ´À°¤·¤ÆÂÐÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤È¤¤Ë¿¼¤á¤ëÌò¤ËÅ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡£
ÀèÀ¸¤¬¼¨¤·¤¿²òË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ò¤Êý¤òËÍ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤«¤ï¤ê¤Ë¥È¥ª¥ë¤¬¼ø¶È¤ò¤ä¤ì¤è¡ª¡×¤È¼ê¾·¤¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ²ò¤Êý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤éÇï¼ê³åºÓ¤µ¤ì¤ë¡£¸ýÅ«¤âÌÄ¤ë¡£
ËÍ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆÃ¼ì¤Ê²òË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÇÉ¬¤º½¬¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£±Ñ¸ì¤âÀÛ¡Ê¤Ä¤¿¤Ê¡Ë¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ò¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¶µ¤¨¤ë»Å»ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ó¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤Î¶µ°é¥ì¥Ù¥ë¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¹â¤¤¤³¤È¡¢´Ä¶¤¬°ã¤¨¤Ð¿Í¤Ï»»¿ô¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤ÈÈ©¿È¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î¡Ø¼«Á³Å¯³Ø¤Î¿ô³ØÅª¸¶Íý¡ÊPhilosophiae Naturalis Principia
Mathematica¡Ë¡Ù¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤âÎ±³ØÃæ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ·Ú¤¯ÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤À¤«¤éÆâÍÆ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸ÂÎ¤¬ËÍ¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¿Þ·Á¤Î¾ÚÌÀ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëËÜ¤Ç¡¢¿ô¼°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃ¸¡¹¤Èµ½Ò¤¬¿Ê¤à¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÁÆ¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤À¡ÎÂèµÊÔ23ÊÇ¡Ï¡£
ÄêµÁµ¡¡Êª¼Á¤ÎÎÌ¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª¼Á¤ÎÌ©ÅÙ¤ÈÍÆÀÑ¤È¤ÎÁê¾èÀÑ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¬¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¤³¤ì¤Ï¸½Âå»í¤À¡ª¡Ó¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£Í¾·×¤Ê½¤¾þ¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾Ê¤¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤À¤±¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÂå²Ê³Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î½ñÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£
¸ÄÊÌ»ØÆ³¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶
¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¡ÊÍ·³Ø¡©¡Ë¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿ËÍ¤ÏÂç¼ê¤Î¹ñºÝÆÃµö»öÌ³½ê¤Ç±ÑÊ¸»öÌ³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¡£¤À¤¬²á¹ó¤Ê»Å»ö¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤ÆÂà¿¦¡¢ÃÏ¸µ¡¦É§º¬»Ô¤Î¾®¤µ¤Ê½Î¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ø¶È¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤Ï¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤é¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î½Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê°ìÀÆ¼ø¶È¡£°¤¤¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Î¤Ë¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¿¡£²¾¤Ë¼ëÎ¤¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¤µ¤ó¤È¤·¤è¤¦¡£
¼ëÎ¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯¡¢½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÊ¬¿ô¤â¡¢»ÍÂ§±é»»¤Î½ç½ø¤âÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¿ô³Ø¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¿ô³Ø¤Ï¥¥é¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èà½÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ËÍ¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë»Ä¶ÈÂå¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ëÎ¤¤µ¤ó¤Ë¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¤«¤é¶µ¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¶µ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤ó¤É¤óÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢Êä½¬¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡¢
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤ªÎé¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï½Î¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¡¢¡Ö¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎºÍÇ½¤ä¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ÊÅÙ¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î·ÁÂÖ¤Ç¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë½Î¤Î¿¿µÕ¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¡¢2000Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
²¿¤¬¿ÍÀ¸¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤½¤Î¸åäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢½Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»»¿ô¤À¤±¤ò¶µ¤¨¤ë¡Ö»»¿ôÆÃ²½·¿¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£½Î¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»»¿ô¥Ñ¥º¥ë¤ò¶µºà¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅ·ºÍ‼¥Ò¥Þ¤Ä¤Ö¤·¥É¥ê¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬»»¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¡¢»»¿ô¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¹ñ¸ì¡¢²»³Ú¡¢±Ñ¸ì¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¼×ÆóÌµÆó¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅØÎÏ¤Ï·ë¶É¥â¥Î¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í²¿¤ÎÅØÎÏ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÅØÎÏ¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ë»»¿ô¤¬¤¤¤Þ¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
»ä»ö¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢²¿¤¬¿ÍÀ¸¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë²¿¤«¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç¿Í¤¬ÌµÍý¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈµÕ¸ú²Ì¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤Ï¿Æ¤Ï¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯»Ò¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ËÍ¤ÎÄó°Æ¤Ï¿·´©¡ØËÜÊª¤Î»»¿ôÎÏ¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯½ñ¤¤¤¿¡£¶½Ì£¤ÎÍ¯¤¤¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ÅÄîµ»á¤Î¿·´©¡ØËÜÊª¤Î»»¿ôÎÏ¤Î°é¤ÆÊý¡¡»Ò¤É¤â¤¬Ç®Ãæ¤¹¤ë¡Ö¤ê¤ó¤´½Î¡×¤Î¶µ°éË¡¡Ù¤Ï½ñÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
