まず「準備」するのはこれ！…国内最大規模「発達障害の自助会」を運営する当事者が”カサンドラ症候群”の人に勧めること

石橋氏が運営する自助会のなかには、発達特性の強い夫との関係に苦しんでいる女性が集う会もあるという。自らも当事者であり、夫・父でもある彼は、そんな女性たちに何とアドバイスしているのか。発達障害の夫と暮らした経験の長い野波ツナ氏も驚いた"助言"をお届けする。

「発達障害の夫」は何を思った？ 「カサンドラ症候群だった妻」が書いたノウハウ本を読んで当事者が読み取った"メッセージ"

【対談者紹介】

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

●野波ツナ（のなみ・つな）

漫画家。発達障害を抱える夫「アキラさん」との生活を綴った「旦那（アキラ）さんはアスペルガー」シリーズ（コスミック出版）は累計20万部突破の話題作となった。

「そういうのもあり」でいい

【石橋】

『発達障害・グレーゾーンの あの人の行動が変わる言い方・接し方事典』で、野波さんはご自身で書いた「あとがき」のなかに、

「この本は、過去の私に向けてつくりました」

と書いてます。

まさにその通りで、“本人はハッピーだから、何を言っても馬耳東風な特性の強すぎる人”にこそ、バッチリ合うてる（おうてる）本になっている。本人が気づかなくても、家族の側、同僚の側でできることをやって。それで適合すればそれでいいし、アカンかったらアカンかったで、「離れなさいよ」っていうところまで書いてある。そこに救いがあると思います。

【野波】

過去には私も、「特性の強い人と暮らすにはどうしたらいいか」みたいな本を熱心に読んだこともありました。そういう本には、だいたいサポートの仕方が書いてあるのですが、〈いや、私には、これ全部は無理だわ〉って思ってしまう。

でも、そう思ってしまったあとに“どうすればいいか”は、誰も教えてくれない。だから、すごく苦しかったんです。〈これ（＝サポート）をやれない私がダメなんだ〉っていうところに陥って、もうどんどん憂鬱になっていたので……。

でも私の実体験として、〈がんばって無理なんだったら、もういいじゃない〉と思うんです。私も結局はアキラさんと別居したわけなので、「そういう選択肢もあるよ」と伝えたかった。「別居しても、私もアキラさんも、私の子どもたちも、ハッピーで暮らしているよ」っていうメッセージがその作品なんですね。

【石橋】

“離れて暮らしてるけど、みんなハッピーになってる”っていうことですね。それこそまさに、新しい家族の在り方の1つかなあって思うんですよ。今ならそれが許容される社会の雰囲気になってるかなあ、と、僕なんかは思うわけですが。

【野波】

そうですね。別居した当時はやっぱりすごく風当りが強かったですし、いろんな人に「思い直せ」と言われたんですけれども、今だったら、「まあ、そういうのもありだよね」って言ってもらえそうな気がします。

【石橋】

そんな感じで最終的にお互いすったもんだ七転八倒するけど、落ち着くとこに落ち着いて、その家族なりの安定の仕方にたどり着いたら、それでもう十分嬉しいことですよ。

【野波】

そうですね。別居したのは大きいですが、私は『言い方・接し方事典』に書いたような、いろんな接し方を学ぶうちに、アキラさんに対してわりとこう……、うまく接触したり、うまく話ができるようになったなって自覚はしているんです。

自助会ではどんな助言をするのか

【野波】

以前の私は、たとえば話し合いであれば、もう会話のファーストステップがまずかったんですよ。たぶんそれで、アキラさんを怯えさせたり、心を閉ざさせてしまったりしてたんです。今では私は、わりと冗談を言いながら、雰囲気をほぐしながら、本質的なテーマを語るみたいな、ちょっとテクニックめいたことを身につけたかなあと思います。そのことも、『言い方・接し方事典』に書きました。

【石橋】

それ、大事ですよね。嫌な会議になっちゃったら、話すらできなくなっちゃう。話しすらできないと、最終的には離婚っていうところに落ち着いてしまう。もちろん、離婚がアカンというわけじゃないですが。

【野波】

それもまた、また1つのかたちだとは思います。

【石橋】

でも、できる方法がある、やり方がある、まだやってない方法があるっていうのは、1つの希望になるというかね。今度、過去の野波さんと同じように、特性が強烈な夫との関係性で悩んでいる方々が集う自助会があるので、そこで紹介したいと思いました（笑）。

【野波】

ありがとうございます。制作中は、なるべく「上から」にならないように気をつけたんです。「私の言うことを聞けば大丈夫」「このやり方で間違いない」みたいに映ってしまう書き方は極力なくして、同じ立場から伝えることを心がけましたが、それが伝われば嬉しいです。

ところで、過去の私のような人が集う自助会がある、と先ほど言っておられましたけど、石橋さんはそういう会でどんなアドバイスをしてらっしゃるんですか？

【石橋】

よろしくない表現もありますが、ありのままを言いますね。そうしないと伝わらないですから。まずは夫をめぐる文句や愚痴、不満を自助会に集った妻の方々からしっかり聞いて、

「奥様、がんばってますね」

「偉いです」

「『ありがとう』も言わへん旦那に代わって、当事者としてまず感謝申し上げます」

「あなたのような奥さんがいないと、もう、そのバカ旦那は放り出されてダメになってますわ」

ひたすらそう伝えます。そうやって寄り添っていくと、集った方々は〈ああ、わかってくれた〉ってなる。そして、“じゃあ、どうしたらいいのか”ところまで話が進みます。そうしたら、こうお伝えします。

「まずは離婚の準備をしましょう。『離婚しよう』とは言ってません。『離婚の準備をしましょう』です。〈いつだって別れられるんだぞ〉って思った状態になっとく。そうすれば、夫からどんなことを言われても、言葉の受け取り方が変わるから、怒りの程度が違ってくる」

「突発的に離婚しちゃうんじゃなくて、離婚の準備だけして、あなたの気持ちが落ち着いたら、次第に旦那の方が変わったりしますよ。だから離婚の準備をしてね」

といった具合です。

【野波】

なるほど。

「準備」しておけば気が楽になる

【石橋】

離婚というお守りがあったら、言われた側の反応が変わります。同じこと言われても、〈ほう、そんなこと言うんや。へー。わかった、わかった〉というふうにね。

今までやったら言い返してたでしょう。でも、〈私には（離婚という）懐刀があるんやで、あんた気づいてないけど〉って思えるようになったら、それはそれでやっぱり、相手（＝夫）にもわかるんですよね。

〈あれ？ 今までやったら、これでめちゃくちゃ怒ってきてたのに、なんか反応が違う。あれ？ ちょっと待てよ〉

って思ったりする夫もおるんです。その変化を待つためにも、妻側で別れるための準備をする。

名義を分けたり、貯蓄を分けたり。することはきっと、いっぱいあると思います。それをしてるうちに、妻側が結構冷静になってくる。すると、『言い方・接し方事典』に書いてあったことと一緒で、妻側の対応の仕方が変わるから旦那さんの方が変わって、結果として、

「離婚せずにいけました。腹立つことはまだまだあるけど、まあ許せます」

というふうになることが多いですよ。

【編集者】

しかし、発達障害の当事者に関わっている人の価値観て、なかなか変わらないですよね。そこで見方を変えてもらうために、石橋さんは、あえて強烈な言葉でたとえることもある、と仰っていました。

【石橋】

そうです。その人にあわせていろいろな「たとえ」を使い分けますが、たとえば当事者のことを「地球外生命体やと思ってください」と言ってみたりすることもあります。「“日本語がしゃべれる地球外生命体と一緒にいる”と思うと、対応の仕方が変わりますよ」とかね。

【編集者】

何も考えないで聞くと、当事者の悪口のようにも響きます。でも、あえてそう表現することで、自分とまったくかけ離れた「他者」として相手を客観視できる。そういう意味では、一度そんな強烈な表現を使ったほうがいいのかもしれません。

【石橋】

そうですね。無意識に〈あの人は自分と同じ〉と思っているから冷静でいられない、腹が立つ、ショックを受ける、そういう面もあると思います。その分離できていない状態から離れて、全体を俯瞰してみるには、このくらいせんとアカンのです。

【野波】

なかなか表立っては言えないことですよね。

【石橋】

でも、自助会など、当事者がいないオフラインでしゃべることなので。実際に言うとみんな笑う。けど、同時に〈まあ確かにな〉って、何かひとつ腑に落ちた感じになるんですよ。