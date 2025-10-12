阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１１日、甲子園球場で行われた残留組練習で豪快なアーチを描いた。みやざきフェニックス・リーグへの合流予定日だったが、悪天候が予想されたため見送り。代わりにシート打撃が実施され、計６打席で実戦感覚を取り戻すことができた。この日、ＣＳファーストＳが開幕。１５日のファイナルＳ初戦に向けて状態を上げていく。

無観客の甲子園に、とんでもない快音が響き渡った。佐藤輝がＣＳファーストＳ開幕の数時間前に放った規格外の号砲。「速い球を見られたんで良かったです」。シーズン最終戦から中８日のブランクを全く感じさせない。ホームランキングが格の違いを見せつけた。

１打席目は富田に空振り三振を喫したが、２打席目にデュプランティエを打ち砕いた。初球の１５０キロ直球を見切った後、同じ球速の速球をガツン。右中間席まで運んだが、シート打撃ということもあってダイヤモンドを一周することなくベンチへ下がった。

シーズン中盤まで先発ローテを支えた助っ人右腕からの一発。ここまで打者３４９人と対戦し、被本塁打は１本。ＤｅＮＡの牧に打たれただけだった。４０本塁打、１０２打点の２冠として、貫禄を示すアーチ。「いい速球を、いい反応ができたので良かったです」。確かな手応えがあったようだ。

この日は６打席に立って、本塁打を含む２安打。もう一本もデュプランティエからバットを折りながら、中前へ運んだ。セ・パともにＣＳが開幕し、短期決戦は剛腕攻略が大事になる。ＤｅＮＡはケイやジャクソンといった外国人投手が強力で、巨人は大勢やマルティネスとブルペンに厚みがある。実戦から遠ざかっていた中、剛速球にコンタクトできたことは好材料だ。

本人は本塁打について「あんまり関係ないんじゃないですか」とあっさり。ただ「速い球を見られるというのは良かったんじゃないですかね」と続けた。ぶっつけ本番で１５０キロ超えの球は難しい。強い生きた球を打席で確認できたことに満足そうだった。

昨年のＣＳファーストＳは８打数１安打５三振と結果を残せず。２３年のＣＳファイナルＳも１２打数２安打、日本シリーズも２７打数４安打と目立った数字を残すことはできていない。短期決戦での本塁打は２２年のＣＳファーストＳで打ったのが最後。今年は虎の４番として、豪快な一打が期待される。

ＣＳファイナルＳ初戦は１５日。「しっかり準備をして、しっかりプレーするというところですね」。短期決戦も大暴れの予感が漂っている。