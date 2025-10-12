「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

負けるわけにはいかない。本調子ではない中で、エースが意地の１１５球。日本ハム・伊藤大海投手が７回４安打無失点、９奪三振の力投でＣＳファイナルＳ進出へ王手をかけた。「いつも以上の声援を感じながら投げられたのが平常心に戻してもらえた」。スタンドと一緒に戦い、ファンに感謝のＣＳ１勝だ。

立ち上がりから試練は訪れた。新庄監督も「（味方のミスでピンチとなった）初回どうなるかと思ったからね」と話す場面で、カバーするのがエースの役目だ。２死三塁で４番・中川を空振り三振に仕留めると、二、四回のピンチも「動じてはいますけど、顔に出さないようにはしてました」と無失点で切り抜けた。

直球で押す投球から、捕手・田宮と意思疎通をしていく中でカットボールを中心にした投球にかじを切った。これまで右打者へあまり投げてこなかったカットボールで見逃し三振を奪うなど効果的に多投。「真っすぐがあまり扱い切れていない感じだった。右打者へのカットは一つ収穫だった」。二回２死から四回１死までＣＳ最多タイとなる５者連続三振も奪うなど手応えをつかんで次なるステージを見据えた。

昨季、ＣＳファイナルＳ・第１戦では負け投手になった。「ここ一番でガッと入りすぎて良かったことって思い返せばなかった。（去年の福岡が）すごくいい経験だった。高い授業料を払ったなとは思いますけど」。糧にする過去の失敗がある。悔しさを晴らす戦いはまだ始まったばかりだ。