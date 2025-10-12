3万人の親子に寄り添ってきた「日本一のスクールカウンセラー」が教える、子どもに「勉強しなさい」と言ってはいけないワケ

子どもの心がわからない……。10代を迎えたわが子に対して、そんな不安やもどかしさを感じていないだろうか？ 教育改革のカリスマ・工藤勇一氏が「日本一のスクールカウンセラー」として信頼を寄せ、初の著書『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』も好評な普川くみ子氏が、親がやるべきこと、やってはいけないことを教える。

子どもの「わからなさ」を受け止める

「うちの子、最近なんだか元気がないんです」

「学校のことを聞いても、黙って部屋にこもってしまって……」

スクールカウンセラーとして30年、3万人を超える親子と向き合ってきましたが、保護者の方から最も多く寄せられるのがこうした相談です。私はそのたびに、「お子さんは、いま自分の世界を必死に生きているのだ」とお伝えしています。

10代は、心も体も大きく変化する時期です。親の声が届かなくなったように感じたり、何を考えているのかわからなくなったりする。けれど、その「わからなさ」の中でこそ、子どもたちは自分自身をつくりあげています。

こんな言葉が親子をすれ違わせる

親御さんがよく陥るのは、「何かしてあげなくては」という焦りです。

たとえば「友達とけんかした」と子どもが話すと、すぐに「謝ったほうがいい」「先生に相談したら？」とアドバイスしたくなりますよね。

でも、私はあえて「アドバイスしない」ことをおすすめしています。

子どもはアドバイスを求めているのではなく、ただ「話を聞いてほしい」と思っていることが多いのです。親が急いで解決策を提示すると、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえなかった」と感じてしまう。

だから私はまず、「そうだったんだね」と受け止めるだけにしています。その沈黙の中から、子ども自身が答えを見つけ出すことがあるのです。

また、親子関係をすれ違わせる典型的な言葉が「勉強しなさい」です。

多くの親御さんは「子どものために」と口にしているつもりですが、実際には自分の不安や世間体が背後に潜んでいることが少なくありません。

私はいつも、「点数ではなく努力を見てあげてください」と伝えます。

たとえば宿題に取り組む姿勢や、昨日より少し集中していた様子。それを見つけて「頑張っていたね」と声をかけるだけで、子どもは「見てもらえている」と感じ、自己肯定感を育むことができます。

不登校の子に必要なのは「安心」

不登校の相談も年々増えています。私が出会ってきた子どもたちの多くは、最初は相談室に入ることすら難しい状態でした。でも、「ここでは安心して過ごしていいんだ」と感じられる場所があれば、少しずつ表情を取り戻していきます。

ある中学生の男の子は、最初はずっと下を向いて、何も話してくれませんでした。私はただ、「ここにいていいよ」と伝え続けました。すると数週間後、ポツリと「昨日ゲームをした」と話してくれたのです。そこから彼は少しずつ学校生活に戻っていきました。

「学校に行けない自分はダメなんだ」と思っている子に対して、「あなたはそのままで大切な存在だよ」と伝えること。これこそが、回復への第一歩なのです。

子どもは親の知らない存在へと変わっていく

10代の子どもは、ある日突然、親の知らない誰かに変わります。

新しい友達、先生、SNSで出会った言葉……。そのひとつひとつが子どもを変化させ、親の手を離れて成長していく。

私はその瞬間を「サナギから蝶に変わる」と表現しています。

親としては戸惑うことも多いでしょう。「もう小さい頃のように手を差し伸べられない」と寂しく思うかもしれません。けれど、それは自然で健全な変化です。

大切なのは、「わからないことだらけで当然」と受け止め、子どもの隣に立ち、同じ景色を一緒に眺めること。無理に理解しようとするより、「あなたがどんな道を歩んでも、私はそばにいるよ」と伝えることが、何よりの支えになります。

いま日本の子どもたちが直面している現実

ここで改めて、社会全体の現状にも目を向けたいと思います。

文部科学省の統計によれば、不登校の小中学生は近年急増し、全国で30万人を超えています。これは過去最多の数字です。学校現場ではスクールカウンセラーの配置が進んでいるものの、まだ「相談につながらない」まま孤立してしまう子どもたちが数多く存在します。

さらに深刻なのが、SNSやオンラインゲームを通じた人間関係のストレスです。子どもたちは常に「既読」「いいね」の数にさらされ、学校だけでなく、24時間休むことなく他者との比較に巻き込まれています。その結果、心が休まる場所を失ってしまうのです。

親世代が経験してきた「放課後の公園で遊ぶ」「友達と直接話して解決する」といった人間関係とは全く異なる世界の中で、子どもたちは生きています。だからこそ、私たち大人は「自分の時代と同じ感覚」で子どもを理解するのではなく、新しい課題に目を向ける必要があるのです。

孤立する家庭、追い込まれる親

もうひとつ見逃せないのは、家庭の孤立です。

核家族化が進み、地域のつながりも弱まる中で、親が子育ての悩みを気軽に相談できる相手を持てないケースが増えています。

私が出会う多くの親御さんは、「誰にも頼れない」「自分が悪いのではないか」と追い詰められています。結果的に、子どもに過度な期待や不安を押しつけてしまう。これは親子双方を苦しめる悪循環です。

本来なら、子育ては家庭だけの責任ではありません。学校や地域、社会全体で担うべき営みです。しかし現実には「親が頑張るしかない」という風潮が根強く残っています。私はこの点をもっと議論し、制度や仕組みを変えていく必要があると考えています。

私はこれまで、校長先生や地域の支援者の方々と連携しながら、子どもを取り巻く環境を整えてきました。親だけで抱え込むのではなく、学校や地域、そして社会全体で子どもを支えていく必要があります。

親御さんが一人で悩んでいると、子どもにも不安が伝わります。どうか「助けを求めることは弱さではない」と知ってください。子どものためにも、そしてご自身のためにも、安心できる人や場所に相談してほしいのです。

スクールカウンセラー制度の課題と可能性

スクールカウンセラーの制度が始まってから四半世紀が経ちました。配置率は9割を超えていますが、実際には「週1回、数時間だけ」の配置も多く、必要なときにすぐ相談できない状況が続いています。

私は現場で、「あのときもっと早くつながれていれば」という親子に数多く出会ってきました。

心の問題は、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。けれど現行制度ではマンパワーが不足しており、支援が行き届かないのが実情です。

一方で、スクールカウンセラーに出会ったことで「救われた」と言ってくれる親子もたくさんいます。限られた時間でも、子どもが「安心できる大人」に出会えたことが転機になるのです。この経験を重ねるたび、私は「社会全体で人材を育て、相談の敷居を下げていくことが不可欠だ」と痛感しています。

10代の心の問題は日本社会の課題そのもの

私は、子どもの心の問題は「個人の家庭の悩み」ではなく、日本社会全体の課題だと考えています。

教育改革の議論では、学力や受験制度の話題が中心になりがちです。けれど本当に大切なのは、子どもたちが安心して学び、挑戦できる「土台＝心の健康」です。この基盤が崩れてしまえば、どんなに素晴らしい制度を整えても機能しません。

親として、専門家として、そして社会の一員として、私たちが問われているのは「子どもを孤立させない仕組みをどう作るか」ではないでしょうか。

たとえば、地域ごとに気軽に相談できるカウンセリング拠点を増やすこと。親同士が支え合う場をつくること。学校現場に心の専門家を十分に配置すること。

子どもたちの心の声を受け止められる社会を築くことは、未来の日本の持続可能性にも直結しています。

＊ ＊ ＊

私はこれまで3万人の親子に寄り添ってきました。その経験をまとめた『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』は、親御さんへの具体的なアドバイスだけでなく、社会全体への提言でもあります。

親ができることは、子どもを変えることではありません。子どもが安心して自分らしく生きられる環境を整えること。そして、その環境を家庭だけに押しつけず、社会全体で築いていくこと。

10代の子どもの心を守ることは、未来の日本を守ることにつながるのです。

