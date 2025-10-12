◆第１１回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月１１日、東京・芝１６００メートル、良）

第１１回サウジアラビアＲＣ・Ｇ３は１１日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のエコロアルバ（坂井）が直線一気の末脚で差し切り、１馬身半差をつけて無傷２連勝での重賞初制覇を飾った。出世レースを制したモズアスコット産駒に年末の２歳Ｇ１が見えてきた。

道中の不安を吹き飛ばす豪脚でタイトルをつかみ取った。初戦と同じくスタートはひと息だったエコロアルバは、最後方を進んだ３角手前で早くも手が動きはじめる。「進んでいかなくて不安になりました」と坂井が振り返るように暗雲が立ちこめたが、直線に入って手前を替えると別馬のような加速を見せた。「少しエンジンがかかったところで、これは勝つなと思った」。鞍上が確信を持つ上がり３３秒２の末脚で前を行く７頭をごぼう抜きにした。

今年の千葉セリで７０００万円の高額で落札された期待馬。田村調教師は「厩舎では勝ち負けと思っていた。いい位置からと青写真を描いていたので『これはまずい』と。３角でも追っつけていてかなりピンチと思いました」と苦笑い。「こちらが思っているのと違った面がある馬」とＧ１・３勝トレーナーも想定外のレースぶりで２連勝。原村正紀オーナーも「ヒヤヒヤしたけど、最後の４００メートルしか力を出していない。すごい伸びだった」と興奮気味。衝撃的な勝ち方に大物の雰囲気が漂う。

過去１０年の優勝馬から２、３歳Ｇ１を４頭が制した出世レース。指揮官は「今回の競馬を見ると適性は騎手やオーナーと相談したい」と朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）、ホープフルＳ（同２７日、中山）の２歳Ｇ１を視野に入れる。馬名の由来は冠名＋夜明け（スペイン語）。自身の未来を明るく照らす勝利になった。（浅子 祐貴）

◆サウジアラビアＲＣ優勝馬のＪＲＡ・Ｇ１制覇 過去１０年で４頭。１７年ダノンプレミアム、１９年サリオス、２２年ドルチェモアの３頭が朝日杯ＦＳを制し、１８年グランアレグリアは桜花賞を勝った。同馬は２０、２１年マイルＣＳ連覇などＧ１・６勝をマーク。

◆エコロアルバ 父モズアスコット、母スターアクトレス（父フレンチデピュティ）。美浦・田村康仁厩舎所属の牡２歳。北海道新ひだか町・藤原牧場の生産。通算２戦２勝。総獲得賞金は４０７８万７０００円。重賞初制覇。馬主は原村正紀氏。