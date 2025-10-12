「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

オリックスはＣＳ初登板初先発で初戦を託されたチーム期待の大器・山下舜平大投手が、力投むなしく６回６安打の２失点でポストシーズン初黒星を喫した。

「悔しい…の一言です」。初回から真っすぐが最速１５８キロを計測し、３奪三振と好発進したが、二回に万波に必殺のフォークを左前に運ばれ先制されると、四回も２死から郡司に同じ球で手痛い一発を浴びた。

「多分フォークを狙っていたと途中感じた。結果論ですけど悔しい。（郡司の本塁打にも）ああいう打たれ方するのはあまり経験がない。あれも来年以降、警戒するポイントかな、と思う」。敵の研究ぶりにほんろうされ、奪った三振は５。シーズン中に見せた得意の“奪三振ショー”も鳴りをひそめた。試合こそつくったが、肝心の白星は手にできなかった。

打線は２年連続最多勝のエース・伊藤ら日本ハム投手陣に好機こそつくるも、あと一本が出ないまま無念のゼロ封負け。王手をかけられた岸田監督は「接戦になるとは思っていたが、伊藤投手にさすがの投球をされた」と脱帽しながらも「後はやるだけ。勝たないと終わりなんで」と前を向いた。