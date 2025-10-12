◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

１６歳のアマチュアで、４６位から出た岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）が５バーディー、ボギーなしでこの日ベストスコアの６７をマークし、首位と３打差の７位に浮上した。初日に人生８回目のホールインワンを達成し、賞金１００万円を獲得したラッキーガール。７月の世界ジュニア選手権（米国）で妹・梨花（１４）とともに姉妹優勝を飾った天才女子高生が、１６歳２６５日で年少３位のツアー初優勝を狙う。ツアー３勝の河本結（２７）＝リコー＝が６９で回り、通算１０アンダーで単独首位。

激しい雨をものともせず、１６歳の岩永が猛チャージした。３番で７メートル、４番は５メートルを決めて連続バーディーとパットが好調。１２番パー４は残り８６ヤードを３０センチに寄せるスーパーショットで伸ばした。悪天候ながら平均飛距離は全体１０位の２４６・５ヤード。渋野日向子、原英莉花ら実力者が予選落ちする中で７位浮上し「チャンスはしっかり取れた。危ないパーパットも全部入った」。受け答えの声は小さめだが、喜びはひとしおだった。

第１ラウンドの６番パー３でホールインワンを達成。アマチュアながら、１００万円の高額賞金をゲットし「すごい大金。遊びに行く時に使うため貯金します」と控えめに喜んだ。初エースは小３時に１３０ヤードをドライバーで決め、小学生で３回、１６歳ですでに８回目の超ラッキーガール。エース達成の大会で優勝すればアマ初となる。

３姉妹の長女。中３年時に日本ジュニア、今年７月に世界ジュニアを姉妹で制して「アマ最強」と称される逸材だ。目標とする２２、２３年の国内年間女王・山下美夢有と同じ大阪桐蔭高に進学。昨年の伊藤園レディスで一緒に回り、今夏は高校の寮に来た山下に激励された。「飛ぶタイプではない。ショット精度で狙う」。山下の系譜を継ぐショットメーカーだ。

前週の日本女子オープンで、交流がある１５歳・広吉優梨菜（福岡第一高１年）が３位。自身は世界女子アマに出場したシンガポールから結果を見て「自分も頑張りたい」と刺激を受けた。今大会は４６位発進した初日は「トップ１０入り」を目標に挙げたが、この日は「アマチュアのうちに優勝したい」と上方修正した。

試合がないオフは「２０時間くらい寝る」とマイペースな１６歳。３打差逆転を狙う最終日へ「あとは明日の調子次第。メンタルが弱いので…。もっと伸ばして、いいプレーをしたい」。史上９人目、年少３位の１６歳２６５日でのアマＶへ突き進む。（星野 浩司）

〇…米国から凱旋出場の渋野日奈子、原英莉花はともにカットラインに２打届かず、イーブンパー６１位で予選落ちした。国内ツアー７か月ぶり参戦の渋野は２８位で出て７５と乱調。米ツアーと合わせて５戦連続の予選落ちに「パッティングがボロボロ。短いのを３回も外してしまい、けっこうショックでした」と悔しがった。今季初参戦の原は７６と崩れ「フラストレーションで爆発しちゃった。もっとファンの皆さんにいいプレーを見せたかった」とガックリ。それでも「ゴルフに終わりはない。楽しい！」と前を向いた。

◆岩永 杏奈（いわなが・あんな）

▼生まれとサイズ ２００９年１月２０日、兵庫県尼崎市出身。１６歳。１６３センチ

▼家族 両親、妹２人

▼ゴルフ歴 父の影響で５歳で始める。小３でホールインワン達成。尼崎市立塚口中３年時の２３年に日本ジュニア選手権（１２〜１４歳の部）優勝。２４年日本女子オープン１６位。２５年７月に世界ジュニア選手権優勝。レギュラーツアー１３戦目で６回目の予選通過

▼平均飛距離 ２３０ヤード

▼得意クラブ ピッチングウェッジ

▼性格 負けず嫌い

▼趣味 寝ること。「休みの日は２０時間くらい寝る」

◆女子ゴルフのアマチュア優勝 過去に８人が達成。勝みなみは１４年のＫＫＴ杯バンテリンレディスで史上最年少（当時）の１５歳２９３日で優勝。直近では、２４年のメジャー・ワールドレディスサロンパスカップで李暁松（イ・ヒョソン、韓国）が最年少１５歳１７６日で制した。大会中にホールインワンを達成して優勝した選手はいない。