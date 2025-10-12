◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会▽３回戦 清水東４−０相良（１１日・清水桜が丘高Ｇほか）

１次トーナメント（Ｔ）の３回戦２０試合が行われた。第２シードで、この日が初戦の清水東は相良を４―０で下した。序盤は苦しんだが、前半３５分に１年生ＭＦ望月太壱が先制点を奪ってペースをつかみ、後半に３点を追加。２年ぶりの決勝Ｔに王手をかけた。

古豪・清水東が４ゴールを奪って好発進した。火を付けたのはトップ下で先発した望月太だ。相良の粘り強い守備に阻まれ続けたが、前半３５分にこじ開けた。左からのクロスに頭を合わせ、ゴール後はガッツポーズ。先輩たちに囲まれ「チームに貢献したい。絶対に決める、という気持ちでした」と喜んだ。

中学時代はＦＣ桜が丘でプレー。この日の試合が行われた清水桜が丘高が練習場所だった。「いろいろと教わったグラウンド。持っている、と思いました」。武田直隆監督（４７）は「１点入ってからは（選手が）落ち着いてプレーしてくれた」とチームを救う一発に胸をなで下ろした。

先取点で主導権を握ると、後半からピッチに立ったＦＷ浜村知太郎（３年）がわずか３分で追加点。３週間前に右足首を痛め、この日が復帰戦だった背番号９が、「とにかく点を取る」と中央を抜け出して決めた。３分後に加点すると、同３６分にはＦＷ白川翔（３年）がダメ押しゴールだ。

苦い記憶があった。第３シードだった昨年も３回戦が初戦。だが富士東に０―１で敗れた。浜村も白川もレギュラーだったが、大会前に負傷してしまいベンチで応援。「無力感でした。何もできず悔しかった」と白川は振り返る。この日の快勝で、悪夢を振り払った。

県屈指の進学校で、例年は３年生の多くが県総体で引退する。だが今年は３１人のうち１３人が残った。静岡学園に０―１と善戦し、手応えを感じたという。「決勝Ｔに進み、また静学とやりたい」と白川。そのためにも、静岡商との４回戦も必ず勝つ。

（里見 祐司）