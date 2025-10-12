「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１１日、セ、パ両リーグのファーストステージ（３試合制）が開幕し、パはレギュラーシーズン２位日本ハムが３位オリックスを２−０で下した。万波中正外野手が先制打を放ち、郡司裕也捕手の１号ソロで加点。投手陣も無失点に抑えての白星発進に、新庄剛志監督（５３）も目を細めた。１２日の第２戦で勝つか引き分ければ２年連続のファイナル進出が決まる。

成長と手応えをしっかり感じた１勝だ。新庄監督は両拳を腰の横で握るポーズを決め、笑顔で報道陣の前に現れた。昨季は黒星発進だったＣＳファーストＳ第１戦に快勝。「初戦を取れたことはものすごく大きい」と重みを口にした。

１年前は苦しみ抜いた郡司が、剛腕・山下から貴重な２点をもぎ取る原動力となった。二回先頭で外角１５７キロを捉える右翼フェンス直撃の二塁打。その後１死三塁からの万波の左前適時打で先制のホームを踏むと、四回２死では抜けたフォークを捉える豪快な左越えソロ。清宮幸が二ゴロ併殺に倒れた直後だっただけに「４番のゲッツーをカバーしました」とイジってみせた。

昨季のＣＳでは１６打数無安打。シーズン同様の気持ちを心がけ「あまり緊張せず、ズルズルと終わっちゃった」と失敗した。今回は「バチバチに意識して」と宣言。最初の打席の二塁打で「気持ちが楽になった」と呪縛を解いた。「今年は緊張感もすごく自分の中である。それがいい結果につながっているのかな」とうなずいた。

進化を遂げた姿には、新庄監督も目を細めた。「カッコよかったですね。帰って来て思わず『めちゃくちゃカッコよかったよ』って言いました」と、本塁打直後のやりとりをうれしそうに明かした。さらにシーズン最終盤の腰痛での登録抹消から復帰した万波も、スタメン起用に応える２安打１打点。「勝利に直結する一打を打てたのはよかった」という背番号６６に「もしかしたらこのシリーズのキーマンになってくれるんじゃないかな」と期待した。

順位は昨季と同じでも、今季は激しい優勝争いを展開しての２位。経験を積んだ選手のたくましさが違う。「明日、また（先発の）北山くんが今日の伊藤くんと同じようなピッチングをすると思う。２−１で勝ちたいと思います」と新庄監督。２年連続のファイナル進出は一気に決める。

◆ファーストＳ初戦勝利球団のファイナルＳ進出は全３７回のうち、８４％の３１チーム。内訳は、セ・リーグが全１７回のうちで８８％の１５チーム、パ・リーグが２００４〜０６年までのプレーオフを含め全２０回のうちで８０％の１６チーム。なお、新型コロナの影響でセ・リーグは中止、パ・リーグはファイナルＳのみ開催された２０２０年を除く。