月に約1300の新商品を発売するダイソー…業界売上シェア62％以上、消費者から圧倒的に支持されるワケ

物価高が続き節約志向も高まり、低価格の商品が話題になることが多くなりました。でも、ただ安ければいいということではありません。消費者はある意味「わがまま」なので、価格以上の機能性や利便性などを求めてきます。そのような消費者の希望を叶えてきた企業の1つが、大創産業ではないでしょうか。国内店舗の1日の利用者は300万人以上。業界売上シェアは62％以上。なぜこれほど多くの人がダイソーを利用するのか。

株式会社大創産業のグローバル広報課の後藤さん、岩橋さんにお聞きしました。（文中の金額は、時代背景を考慮し税抜きの価格とします）

業界トップの「ダイソー」が支持される理由は、「消費者目線」があるから

大創産業が手がける「ダイソー」は1972年に創業された、いわゆる「100円ショップ」です。業界売上シェアは約62％、売上高も業界トップ、1日の来客数は約312万人と、実に多くの人がダイソーに足を運んでいることがわかります。

これほど多くの人がダイソーを利用するのは、ダイソーが消費者の視点や目線を忘れないからでしょう。ダイソーの社是は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える〜感動価格、感動品質〜」。この中には「低価格であること、でもただ安ければいいわけではない」というメッセージがあると思います。安くてもすぐに使えなくなってはいけませんし、使い勝手が悪いのは論外。ダイソーは消費者からの高いハードルを把握し、常に消費者の生活を快適にするもの、豊かにするものを世に送り出しているのです。

ダイソーで販売されている生活を豊かにするためのアイテムは数多くあります。例えば時短のためのレンジ調理アイテムもそうですし、推し活をしている人向けのグッズ、ハンドメイドを楽しむ人のための商品など。

また、「これがあったらいいな」という商品が、ダイソーで販売されていたこともあります。筆者はデスクの天板の下に付けられる引き出しがあったらいいなと思っていたところ、ダイソーで「取り付け式引き出し」（店舗により取扱いが異なる場合あり）を見つけました。

天板にペタリと貼り付けるだけで引き出しの完成。価格はサイズ違いで200円と100円があり、筆者は両方使っています。こんな便利なものがこの価格で買えるのか！と、まさに感動ものでした。

月に約1300の新商品を発売。どうやって生み出している？

ダイソーは毎月約1300の新商品を発売しています。1日平均40個以上の新商品の発想は、どのようにして生まれているのでしょうか。

ダイソーの商品の開発は、基本的にはダイソーのバイヤーと、商品の製造元である仕入れ先が二人三脚で行います。バイヤーが日々の暮らしやマーケットのリサーチをした上で、仕入れ先に「このような商品が作れないか」と相談する場合と、仕入れ先が世の中のトレンドや人気商品の傾向などを把握して、「ダイソーでこの価格で売ってみては？」といった提案がなされる場合の2通りがあるそう。いずれにせよバイヤーと仕入れ先とが協力しあって、商品は開発されていきます。

バイヤーや仕入れ先には、それぞれ担当する専門のカテゴリがあり、その分野の市場動向のリサーチなどを行います。

例えばキャンプや釣り。コロナを機にアウトドア人気が高まり、現在ではダイソーでもキャンプ用品や釣り具が販売されています。専門のバイヤーや仕入れ先はその分野に目を光らせていて、市場にないものや、市場では高額で販売されているけれどダイソーでもっと安く販売できるのでは？と思うものを企画にしていきます。

100円以外の商品販売、実は20年ほど前から行われている

ダイソーの商品では、低価格であることが非常に重要な要素となります。他で買ったら500円するのにダイソーなら100円だよ！ それが消費者の当たり前になっているからです。

そうなると、ダイソーでは高額なものを売りづらくなる可能性はないのでしょうか。ダイソーで1000円の商品となれば、「え？高いんだけど」となりかねません。しかし、消費者は他社との比較をするもの。そこで「やっぱり安い」となれば、やはり消費者はダイソー商品を買い物かごの中に入れます。

またいくらダイソーとはいえ、100円のものばかりではないことは消費者もわかっています。そもそもダイソーが100円以外の商品を販売したのは、ここ数年のことではありません。実は20年ほど前から、100円以上の商品を扱っていました。例えば大容量のバケツや長さのある突っ張り棒などです。使用する材料が増えるため価格を上げることになりましたが、結果的には100円サイズの商品よりも売れ行きが良かったそう。

価格が2倍、3倍になっても売れるということは、このような商品を望む消費者がたくさんいたということです。また消費者からの声もたくさん届くようになり、少しずつ100円よりも高い商品を販売するようになりました。

以降、500円、700円、1000円など、ダイソーにしてみれば高額な商品のラインアップもお客様ニーズがあれば商品化する流れに。ここ数年の物価高で原材料が高くなったことや円安のために価格が上がったと言われることもありますが、そうではないということです。

もちろん現在の原材料高騰のための工夫はしています。例えば、商品のパッケージを紙の箱からビニールの袋にしたり、パッケージの印刷に使う色の数を減らしたり。商品の中身は極力変えないことを最優先事項としているからこその努力といえましょう。

ダイソーの商品が消費者の「欲しい」の先をいく

筆者がダイソーを利用するのは、目的の商品がある場合がほとんど。欲しいものがあった時に、「これ、ダイソーにあるのでは？」と思って調べることもあります。現在は公式通販や公式アプリで商品の在庫の確認も可能となっていますし、何よりSNSやネットの情報も豊富です。もちろん実際に足を運んで見つけることもありますが、「きっとダイソーにはあるよ」と思ってしまう自分がいます。「まずはダイソー」「とりあえずダイソー」、そう考える人は少なくないのではないでしょうか？

以前は、世間の流行を受けて、ダイソーが後追いで商品を製造するような形でしたが、現在は違います。ダイソーが消費者の声を早い段階でキャッチし、他にない価格帯で販売しています。

また夏は気温が高くしかも期間も長くなっているため、夏関連の商品は手厚く提供していました。さらに電気代の高騰により節電意識が高まるため、冬は防寒アイテムを増やします。

当然ながら店舗によって取り扱う商品も異なり、地方で庭のある家庭が多ければ、夏には除草関連商品がずらりと並びました。冬に雪が多い地域とそうでない地域では、除雪に使う商品のラインアップも異なります。ダイソーはトレンドや消費者の需要の後追いをする企業ではなく、先の先を読んで商品を提供する企業。だからこそ、筆者たち消費者は「とりあえずダイソーに行ってみよう」と真っ先に考えるのです。

ダイソーは、ファンを取り込むのがうまい

ダイソーにはファンが集う「DAISOの輪」があります。ダイソーファンの書き込みなどもあり、例えばダイソー商品のアレンジアイディアなどが投稿されていますし、ダイソー側がその意見を汲み取っていくこともあります。ダイソーには本当にコアなファンもいます。例えば「プチブロック」という商品を使って、驚くような作品を作るファン（プチブロックビルダー）がいるため、新商品が発売になる前のレビューをダイソーが依頼することもあります。

他にも座談会やオープン前の店舗のツアーなどを行い、ダイソーの中の人を知ってもらうような機会も作っています。消費者は商品だけを見てしまいますが、ひとつひとつの商品には開発者がいてストーリーもあるはず。それを知ることで「ダイソーのファン」は「ダイソーの大ファン」「ダイソーの激アツファン」になっていくのでしょう。

ダイソーが目指すのは、消費者の生活に欠かせないインフラになること。でも筆者としては、もうインフラになってるでしょ？と思ってしまいます。欲しいものがあれば「ダイソーにあるんじゃない？」と言う人がいる。このことこそが、ダイソーの存在意義を物語っているのではないでしょうか。

