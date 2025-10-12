「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

青一色に染まったハマスタが揺れた。雨を切り裂き、ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が右へ左へ２本の豪快弾。止まらぬバットでたたき出した４安打３打点で阿部巨人を粉砕し、ファーストＳ突破へ王手をかけた。

二回は右翼席への豪快な先制ソロ。六回には、逆方向へ運ぶ技ありの左翼ポール直撃弾で突き放した。「短期決戦ではその試合に勝てるかっていうのが大事。自分の形どうこうっていうのはあまり意識していないですね。初戦を取れたってことがうれしい」。筒香が口にしたのは、がむしゃらにもぎ取った勝利への誇りだ。ＣＳでの１試合４安打はセ・リーグ最多タイ。この日でＣＳ通算８本塁打、１７打点とし、いずれもセ・リーグ最多タイと記録ずくめの１日となった。

昨季４月途中に米球界から５年ぶりに古巣復帰。１年前のポストシーズンでは勝負どころでの代打出場が多かったが、今年は４番としてけん引し、渡米前の姿をほうふつとさせる。宮崎の故障離脱後は、三塁を定位置に躍動。師と仰ぐ村田野手コーチは、この三塁守備こそが打撃復調と無関係ではないと分析しており「体のキレが良くなっているし、良い緊張感を保ったままゲームに入っている」と目を細める。

どこを見渡しても青く染まったスタンドに「ファンの方のああいった声援は選手に届いていますし、この歓声の中でプレーできる選手は幸せ。ファンの方に勝ちをお見せできて良かった」と筒香。勝てばファイナルＳへの切符を手にするが、武骨な男は「シーズン中も強いジャイアンツ。短期決戦は何が起こるか分からない。気を緩めることなく明日も頑張りたいと思います」と笑顔は封印し、来たる戦いへ目を向けた。