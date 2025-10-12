「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

勝負強さは健在だった。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が存在感を示した。「負けたら終わりなんで。気持ちが入る戦いだと思う」と気迫のセリフを口にし、適時打に充実の表情を浮かべた。

「５番・一塁」で先発出場。３打席は無安打に終わったが、４−２の八回無死満塁の好機で初球を右前に運ぶと、ド派手なガッツポーズを見せて喜びを表現した。笑みを浮かべて「前のバッターがつくってくれたチャンス。何とかという気持ちでした」と振り返った。

８月に左手親指付け根の手術を受けた。約２カ月の２軍調整を経て８日に１軍に合流し、短期決戦初戦に滑り込みで間に合った。気合の一打でブルーに染まったハマスタのファンを熱狂させた。「一体感というか、背中を押してくれる感じはすごかったと思います」と感謝した。

王手をかけて迎える第２戦。「明日はまた別の戦いになる。向こうも負けられないという気持ちでくる。チーム全員で１試合に向けていい準備をしていければ」。主将を務める男は表情を引き締め、一戦必勝で挑む構えだ。