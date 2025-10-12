ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が１１日、横浜市の横浜アリーナで、４年ぶりとなるソロコンサートツアー「ＫＯＩＣＨＩ ＤＯＭＯＴＯ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ＲＡＩＳＥ」の神奈川公演を行った。グループ名を「ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ」から改名後、初のソロツアー。ステージでは宙に浮かぶ「浮き橋」など、圧巻の演出を連発して観客を魅了した。今回のツアーは４都市１１公演で１３万６０００人を動員予定となっている。

情熱的なパフォーマンスと巧みなトークで盛り上げた。ペンライトの光が消された会場に、光一は中央ステージからフードをかぶって登場。さっそうとメインステージに歩いて上着を脱ぐと、真っ白な衣装をお披露目した。冒頭の「Ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」は９月に発売したアルバム「ＲＡＩＳＥ」のリード曲。華やかに魅了し「今日も最高の夜にしましょう！」と呼びかけた。

２曲目からは４年前のソロツアー「ＰＬＡＹＦＵＬ」の世界観を表現した「Ｔｉｍｅ ｔｏ ｇｏ」などを歌い上げ、「約４年ぶりの私のツアーとなりました。お待たせ致しました」と笑顔。「会社もファンクラブも変わったり、いろいろなことが大変だけど、オープニングの曲はとにかく突き進んでいくんだというメッセージも込められた曲」と力強い言葉を送った。

話術でも魅了した。自身の代名詞ともなった「ＳＨＯＣＫ」シリーズは、帝国劇場の改修とともに昨年幕を閉じた。改めて動画で振り返ると、「こうやってみたら俺、カッコいいなあ。どっちがいいですか、あの光一さんとこの光一さん」とジョークで笑わせた。

さらに、「ＳＨＯＣＫ」シリーズの終了を残念がる声には「『え〜』じゃないのよ受け止めなさいよ！あなたも分かって〜！」と冗談を飛ばして盛り上げた。話に熱が入るあまり、一つのＭＣで２０分を超してしまう場面もあり「しまった〜２０分も話してしまった！」と自虐して爆笑を誘った。

最後は圧巻の演出で圧倒した。「愛の十字架 〜Ｐｒｏｍｉｓｅ ２Ｕ〜」、「Ｂｅｃａｕｓｅ ｏｆ ｙｏｕ」では高さ１５メートルに設置され、横に４０メートル、縦に４２メートルに広がった「浮き橋」でファンの近くに行って熱唱。アンコールを含む、全２８曲を熱く届け、「みなさん本当にありがとうございました！何年後になるかわかりませんけど、皆さん次第…あ、僕次第か」と笑いつつ、「またお会いしましょう、ありがとう！」と締めくくった。