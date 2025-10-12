日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』キャスト16人を一挙紹介 妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら豪華な顔ぶれ
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が、12日にスタートする。今回は、物語を彩る豪華なキャスト16人を一挙紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
妻夫木聡が演じる栗須栄治は、税理士。税理士事務所を営む父のことを尊敬し、将来父と一緒に働くことを夢見て大手税理士法人に就職。仕事の幅を広げていたが、あることをきっかけに税理士としての挫折を味わい希望を見出せなくなってしまった。そんな中、馬主である山王耕造との出会いにより、突然止まってしまった人生が大きく動き出し…。
目黒蓮が演じる？？？は、物語の鍵を握る重要な人物。
松本若菜が演じる野崎加奈子は、栗須の元恋人。北海道日高地方の競走馬の生産牧場・ノザキファームを父と一緒に経営している。小さい頃から実家の馬と触れ合ってきたため、馬の個性や性格を捉える能力に長けており、家族同然に世話をしてきたノザキファームの馬たちに目一杯の愛情を注いでいる。
安藤政信が演じる広中博は、広中厩舎の調教師。世界で通用する幅広い知識を得るため海外留学で調教技術を学び、若くして調教師となった。馬を中心にしたチームの全員が対等であるべきという信念のもと「先生」と呼ばれることを極端に嫌うが、馬の体調やその時の状況を的確に判断し、馬にとって最良の選択肢を考えることが出来る優秀な調教師である。
高杉真宙が演じる佐木隆二郎は、騎手。調教師の父を持ち、幼いころから競馬が身近であったため、自然と騎手を志していた。金髪がトレードマークでチャラい印象を持たれがちだが、調教師たちが認めるほどの騎乗センスと強い馬に乗ることにこだわりをもち、GIでの勝利を目指している。
津田健次郎が演じる平良恒明は、「東日スポーツ」競馬班のエース記者。若手時代、取材に熱が入り過ぎて干されそうになったところを耕造が仲裁に入ってくれたことがきっかけで交流が始まり、今では耕造のロイヤル馬に対して好意的な記事を書く。
吉沢悠が演じる相磯正臣は、耕造の宿命のライバルである椎名のレーシングマネージャー。栗須同様、上司の馬好きに振り回されつつも、自分なりに矜持を持って仕えている。多弁でコミュニケーションが上手く、業界に非常に顔が広い椎名の良き理解者。
木場勝己が演じる野崎剛史は、加奈子の父親。ノザキファームの生産牧場主。馬のことで娘と意見がぶつかることも。不器用だが誰よりも日高から強い馬を出すことに執念を燃やす。
関水渚が演じる山王百合子は、耕造の娘。あけっぴろげな性格で人懐こいが、物言いは厳しい。家族の中で父に対しては中立の立場で俯瞰していることが多い。
長内映里香が演じる安川すみれは、広中厩舎の調教助手。広中のことを尊敬しており、日々馬に精一杯の愛情を注いでいる。
秋山寛貴（ハナコ）が演じる遠山大地は、広中厩舎の厩務員。
三浦綺羅が演じる野崎翔平は、加奈子の一人息子。内気な性格で、ノザキファームでは率先して馬の世話をしている。
小泉孝太郎が演じる山王優太郎は、山王家の長男で、耕造が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマンの後継者候補。仕事にアグレッシブに取り組んではいるが、競馬事業部まで作る耕造を放漫経営であると非難し、父のような経営者にはならないという強い思いのもと、利益を出すことを最優先に考えている。
黒木瞳が演じる山王京子は、耕造の妻。神経質で疑い深く、耕造が没頭している競馬を毛嫌いしている。耕造に馬主を辞めさせようと、栗須や息子の優太郎を巻き込み、あることを企んでいる…。
沢村一樹が演じる椎名善弘は、耕造と同業の人材派遣会社の最大手「株式会社ソリュー」のCEOで、日本の競馬界有数の馬主の一人。普段から無表情で、レースに勝っても常に冷静、適確に馬の能力や資質を見抜くことができる。
佐藤浩市が演じる山王耕造は、人材派遣会社・株式会社ロイヤルヒューマンの創業社長で、競馬界では有名な馬主。経営者としては典型的なワンマン社長でありながら、業界の先行きを見通す力に長けており、人との繋がりを大事にする一面を持ち、家族は二の次でどんどん馬にのめり込んでいく。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
目黒蓮が演じる？？？は、物語の鍵を握る重要な人物。
松本若菜が演じる野崎加奈子は、栗須の元恋人。北海道日高地方の競走馬の生産牧場・ノザキファームを父と一緒に経営している。小さい頃から実家の馬と触れ合ってきたため、馬の個性や性格を捉える能力に長けており、家族同然に世話をしてきたノザキファームの馬たちに目一杯の愛情を注いでいる。
安藤政信が演じる広中博は、広中厩舎の調教師。世界で通用する幅広い知識を得るため海外留学で調教技術を学び、若くして調教師となった。馬を中心にしたチームの全員が対等であるべきという信念のもと「先生」と呼ばれることを極端に嫌うが、馬の体調やその時の状況を的確に判断し、馬にとって最良の選択肢を考えることが出来る優秀な調教師である。
高杉真宙が演じる佐木隆二郎は、騎手。調教師の父を持ち、幼いころから競馬が身近であったため、自然と騎手を志していた。金髪がトレードマークでチャラい印象を持たれがちだが、調教師たちが認めるほどの騎乗センスと強い馬に乗ることにこだわりをもち、GIでの勝利を目指している。
津田健次郎が演じる平良恒明は、「東日スポーツ」競馬班のエース記者。若手時代、取材に熱が入り過ぎて干されそうになったところを耕造が仲裁に入ってくれたことがきっかけで交流が始まり、今では耕造のロイヤル馬に対して好意的な記事を書く。
吉沢悠が演じる相磯正臣は、耕造の宿命のライバルである椎名のレーシングマネージャー。栗須同様、上司の馬好きに振り回されつつも、自分なりに矜持を持って仕えている。多弁でコミュニケーションが上手く、業界に非常に顔が広い椎名の良き理解者。
木場勝己が演じる野崎剛史は、加奈子の父親。ノザキファームの生産牧場主。馬のことで娘と意見がぶつかることも。不器用だが誰よりも日高から強い馬を出すことに執念を燃やす。
関水渚が演じる山王百合子は、耕造の娘。あけっぴろげな性格で人懐こいが、物言いは厳しい。家族の中で父に対しては中立の立場で俯瞰していることが多い。
長内映里香が演じる安川すみれは、広中厩舎の調教助手。広中のことを尊敬しており、日々馬に精一杯の愛情を注いでいる。
秋山寛貴（ハナコ）が演じる遠山大地は、広中厩舎の厩務員。
三浦綺羅が演じる野崎翔平は、加奈子の一人息子。内気な性格で、ノザキファームでは率先して馬の世話をしている。
小泉孝太郎が演じる山王優太郎は、山王家の長男で、耕造が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマンの後継者候補。仕事にアグレッシブに取り組んではいるが、競馬事業部まで作る耕造を放漫経営であると非難し、父のような経営者にはならないという強い思いのもと、利益を出すことを最優先に考えている。
黒木瞳が演じる山王京子は、耕造の妻。神経質で疑い深く、耕造が没頭している競馬を毛嫌いしている。耕造に馬主を辞めさせようと、栗須や息子の優太郎を巻き込み、あることを企んでいる…。
沢村一樹が演じる椎名善弘は、耕造と同業の人材派遣会社の最大手「株式会社ソリュー」のCEOで、日本の競馬界有数の馬主の一人。普段から無表情で、レースに勝っても常に冷静、適確に馬の能力や資質を見抜くことができる。
佐藤浩市が演じる山王耕造は、人材派遣会社・株式会社ロイヤルヒューマンの創業社長で、競馬界では有名な馬主。経営者としては典型的なワンマン社長でありながら、業界の先行きを見通す力に長けており、人との繋がりを大事にする一面を持ち、家族は二の次でどんどん馬にのめり込んでいく。