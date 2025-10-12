石破茂首相が戦後80年の所感を発表した。先の大戦の反省や教訓に関する内容は共感できる。石破氏の問題意識も随所に見られる。

残念なのは、発表時期が首相退任間際になったことだ。過去の首相談話は8月に閣議決定を経て公表している。遅きに失した感は否めない。

その要因は80年談話が自民党内で対立を生み、政治問題化したからである。

戦後50年から、歴代内閣は10年ごとの節目に首相談話を出してきた。国内外から特に注目されたのは侵略と謝罪への言及だった。

戦後50年の村山富市首相談話は、アジア諸国への「植民地支配と侵略」を明記して、「痛切な反省」と「心からのおわび」を表明した。戦後60年の小泉純一郎首相談話にも引き継がれた。

戦後70年の安倍晋三首相談話も、歴代内閣の立場を紹介する形で「反省とおわび」を表した。一方で次世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」と強調した。

石破氏が80年談話に意欲を示すと、一部の議員が「70年談話で謝罪外交に区切りが付いている」と反発した。7月の参院選大敗で党内から退任圧力が強まると、8月に談話を出す力を失った。

節目の年に首相が継続して談話を発表するのは、どのような内閣であっても、先の大戦に対する認識と平和主義が不変であることを広く伝える意義がある。

石破氏もそう考えているのだろう。歴代内閣の歴史認識を「引き継いでいる」と表明したのは妥当だ。

所感は、なぜ戦争を避けることができず、長期化させたかに重点を置いた。70年談話に詳細な記述がない点だ。

石破氏は開戦前後の歴史に鑑み、原因を憲法、政府、議会、メディアの4方向から掘り下げた。繰り返し強調した「歴史に学ぶ姿勢の大切さ」は賛同できる。

だからこそ、退任間際の駆け込み発表ではなく、終戦の日のような適切な時期に発表すべきではなかったか。

戦後談話は本来、政治的対立とは一線を画すべきものである。政府として幅広い識見を集め、時間をかけて検討してほしかった。

政府の意思表示である閣議決定を経ず、石破氏の所感にとどまったため、内外へのメッセージ性が弱くなることを懸念する。

石破氏らしさは、1940年の斎藤隆夫衆院議員による反軍演説の引用などに発揮されている。所感だから可能な表現だったかもしれない。

戦争体験者が少なくなり、社会から戦争の記憶が薄れてゆく。二度と戦争の惨禍を起こさないため、政治家は歴史の反省と教訓を反すうすることを忘れてはならない。

根拠のない風評に大勢の人がなびきやすく、社会の分断をあおる風潮が気がかりな昨今だ。誰もが歴史に学ぶ姿勢を大切にしたい。