雲仙観光ホテル（長崎県雲仙市小浜町）は10日、創業90周年記念パーティーを開いた。取引先などの関係者約90人を招き、2023年に就任した橋本邦宜（くにたか）社長（44）が「90年の節目を迎えられたのは皆さまのおかげ。高祖父の橋本喜造が開業して私で5代目となる。ホテルを守り続けられるよう尽力したい」とあいさつした。

同ホテルは1935年10月10日開業。旧鉄道省が外貨獲得のため各地に計画した国策ホテルの一つで、長崎港と結ぶ上海航路を通じて雲仙を訪れる外国人らでにぎわった。運営は県選出の衆院議員で、ホテルも経営していた堂島ビルヂング社長橋本喜造氏が担った。

第2次大戦後、進駐軍による接収を経て50年に営業を再開。54年に雲仙が映画「君の名は」の舞台となり、主演の岸恵子さんらがホテルで撮影に臨んだ。

61年には昭和天皇と香淳皇后が宿泊。雲仙天草国立公園の大自然を背景に、伝統と格式を兼ね備えた国内有数のクラシックホテルとして歴史を刻んだ。79年、日本建築学会から「歴史を伝えるモニュメント」であるとして近代日本の名建築に選ばれた。

新型コロナ禍では客足が遠のき、一時休業を余儀なくされた。橋本社長は取材に「盛り返しつつあり、40％ほどの客室稼働率を55％にまで引き上げたい。長年の得意客を大事にしながら、アピールに力を入れる」と話した。 （本山友彦）