昨年のノーベル平和賞が日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に決まって丸1年がたった11日、長崎市築町のメルカつきまちで平和や戦争について考えるイベントがあった。250人を超える人が集い、お笑いコンビによる「原爆漫才」や、戦時中の食事に関する講演があった。

イベントは、生活協同組合ララコープが今年が被爆80年の節目であることから企画。会場には各平和団体の活動報告パネルやノーベル平和賞メダルのレプリカが展示された。

被爆者で料理研究家の脇山順子さん（88）＝長崎市＝は、食糧難だった戦時中の暮らしについて講話。「石ころ以外は何でも食べられる」「イワシが唯一のタンパク源」など当時の食事に対する見解を説明し、戦時中の「ごちそう」とされた「すいとん」が参加者に振る舞われた。脇山さんは「自分が好きなものを食べられるのは平和だからできること。それがいかに大切であるかを訴えていかないといけない」と話した。

別のブースでは、活水高の平和学習部の生徒7人が、来場者に平和についての願いを花の形の紙に書いてもらい、花束のように飾る「平和のブーケ」を実施。同校2年の安元萌愛（もね）さん（17）は「受賞によってさらに被爆者のことを知る人が増えた。私たちにとっても活動を頑張ろうという推進力になった」と話した。

北海道出身のお笑いコンビ「アップダウン」による被爆体験をテーマにした漫才「希望の鐘」もあった。

（高平路子）