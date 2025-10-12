15日開幕のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで、ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が戦列復帰することが決まった。みずほペイペイドームで全体練習を行った11日、小久保裕紀監督（54）が「不安もなさそう。間に合いますね」と明言した。

9月4日のオリックス戦で左ふくらはぎを痛めた今宮は、同26日のウエスタン・中日戦で実戦復帰。10月6日からは秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加し、4試合で12打数7安打と順調な回復を見せている。

小久保監督は今宮と電話で話し、現在の状態などを確認。14日のCS前日練習から1軍合流する見込みだ。CSは左脇腹痛の近藤が不在で、背部痛の周東も出場が微妙な状況だけに、CS通算47試合の出場を誇るベテランの復帰は朗報だ。

今宮は11日もオイシックス戦（生目第二）でスタメンに名を連ねたが、打席を迎える前に雨天ノーゲームとなった。12日のヤクルト戦（西都）に出場後、福岡に戻る予定で「打撃もいい打球が飛んでいる。（12日が）最終チェックと思っている」と表情を引き締めた。 （浜口妙華、小畑大悟）