月見と聞いて浮かぶものは？＜回答数 39,916票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第317回】
E・レシピ編集部のTです。
■今回の結果は？
今日の質問は「月見と聞いて浮かぶものは？」
さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:月見と聞いて浮かぶものは？
2025年10月6日（月）は十五夜、お月見でしたが関東地方、天気はいまひとつでしたね・・・
アンケート結果のように、1位の「お団子」を食べた人も多いのではないでしょうか。
さて、今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？
■今日のおすすめレシピ
冷凍卵の月見つくね
【材料】（2人分）
鶏ひき肉(もも) 150~200g
塩コショウ 適量
卵白 1個分
玉ネギ 1/4個
<調味料>
みそ 大さじ 1/2
小麦粉 大さじ 1
<つくねタレ>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
卵(冷凍) 2個
サニーレタス 2枚
プチトマト 2個
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにする。卵は1つずつ殻のまま、ラップに包んで冷凍する。完全に凍ったら、流水にあてながら皮をむく。半解凍し、黄身と白身に分ける。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。
玉ネギは50gを目安にしています。
【作り方】
1、ボウルに鶏ひき肉と塩コショウを入れ、粘り気が出るまで手早くしっかりと混ぜる。冷凍卵の白身だけを入れ、さらに混ぜる。
冷凍卵の白身は半解凍で混ぜると、ふっくら柔らかいつくねになります。
2、(1)に玉ネギと＜調味料＞の材料を加えて混ぜ、冷蔵庫で30分〜1時間ほど休ませる。
冷蔵庫で休ませると、形が整いやすくなります。
3、手に分量外のサラダ油を少量ぬり、2等分にした(2)を小判型に整える。中心に卵黄を入れるくぼみを深めに作る。
焼くとくぼみが膨らむため、深めにくぼみを作りましょう。
4、フライパンに分量外のサラダ油をひき、(3)を焼く。初めは強火で焦げ目がつくまで焼き、弱火にし、蓋をして中まで焼く。器に取り出す。
5、(4)のフライパンに＜つくねタレ＞の材料を入れ、中火にかける。フツフツとしてきたら、トロミがつくまで火にかけタレを作る。
焦げる直前まで煮詰めると肉とからみやすくなります。
6、器にサニーレタスを広げてつくねをのせ、タレをかける。くぼみに冷凍卵の黄身をのせる。
(E・レシピ編集部)
