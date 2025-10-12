スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「月見と聞いて浮かぶものは？」
さてみなさんの回答は…？

・1位 … お団子 55%
・2位 そばうどん 21%
・3位 ハンバーガー 20%
・4位 つくね 4%

※小数点以下四捨五入

39,916票




・結果はいかがでしたか？


2025年10月6日（月）は十五夜、お月見でしたが関東地方、天気はいまひとつでしたね・・・
アンケート結果のように、1位の「お団子」を食べた人も多いのではないでしょうか。

さて、今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

冷凍卵の月見つくね


【材料】（2人分）

鶏ひき肉(もも) 150~200g
  塩コショウ 適量
  卵白 1個分
玉ネギ 1/4個
<調味料>
  みそ 大さじ 1/2
  小麦粉 大さじ 1
<つくねタレ>
  酒 大さじ 1
  みりん 大さじ 1
  砂糖 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 2
卵(冷凍) 2個
サニーレタス 2枚
プチトマト 2個

【下準備】

1、玉ネギはみじん切りにする。卵は1つずつ殻のまま、ラップに包んで冷凍する。完全に凍ったら、流水にあてながら皮をむく。半解凍し、黄身と白身に分ける。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。

玉ネギは50gを目安にしています。



【作り方】

1、ボウルに鶏ひき肉と塩コショウを入れ、粘り気が出るまで手早くしっかりと混ぜる。冷凍卵の白身だけを入れ、さらに混ぜる。

冷凍卵の白身は半解凍で混ぜると、ふっくら柔らかいつくねになります。



2、(1)に玉ネギと＜調味料＞の材料を加えて混ぜ、冷蔵庫で30分〜1時間ほど休ませる。

冷蔵庫で休ませると、形が整いやすくなります。



3、手に分量外のサラダ油を少量ぬり、2等分にした(2)を小判型に整える。中心に卵黄を入れるくぼみを深めに作る。

焼くとくぼみが膨らむため、深めにくぼみを作りましょう。



4、フライパンに分量外のサラダ油をひき、(3)を焼く。初めは強火で焦げ目がつくまで焼き、弱火にし、蓋をして中まで焼く。器に取り出す。



5、(4)のフライパンに＜つくねタレ＞の材料を入れ、中火にかける。フツフツとしてきたら、トロミがつくまで火にかけタレを作る。

焦げる直前まで煮詰めると肉とからみやすくなります。



6、器にサニーレタスを広げてつくねをのせ、タレをかける。くぼみに冷凍卵の黄身をのせる。



(E・レシピ編集部)