市長と既婚の男性職員による並外れた頻度のホテル密会で、一躍注目の的となっている群馬県前橋市。小川晶（あきら）市長（42）はなおもにわかには信じがたい弁明に終始する一方、お相手の男性はいま……。

＊＊＊

【写真を見る】「まるでアイドル」！ 20代の頃の小川市長のかわい過ぎる姿

「ホテルに行こう」などと言うタイプではない

ふた月で10回以上という、小川市長のホテル密会。市長は“男女の関係はない”の一点張りで、市役所にはこれまでに5400件以上もの苦情が殺到、事態に鎮静の兆しはない。

市政関係者によれば、

「市長はマスコミ報道の過熱を理由に、今月11、12日に行われる“前橋まつり”には出席しません。この一例をとっても市政が停滞しているのは明白です。3日には、市議会全会派が市長に“進退を速やかに決断してほしい”旨の申入書を提出しました」

小川晶市長

その前日には、市議会に向けて2度目となる非公開の説明会が開かれていた。

「驚いたことに、市長と密会していた森山元秘書課長（仮名）の代理人弁護士が参加した。そこで森山さんから預かったメッセージとして“市長と話す場所の選定を誤ったので不信感を与えてしまった”“私が不適切な場所を思いついてしまった”などと読み上げられました」（同）

つまり、ホテル密会は市長ではなく、50代半ばの部下である森山氏の発案だと説明されたわけだ。

「森山さんのことを知っている大方の議員や職員は、すぐに“変なメッセージ”だと思ったはずです。森山さんは“ホテルに行こう”などと言うタイプではない。市長の権威に逆らえなかった“被害者”だと同情を寄せられています」（同）

毒舌キャラ

人望は厚い様子だが、森山氏とはいかなる人物か。

「彼は2004年に前橋市と合併した宮城村の出身です」

そう語るのは、市役所関係者である。

「地元の小中学校を卒業した後、工業高等専門学校に進学。その後、県内のメーカーに就職しましたが、20代のうちに宮城村役場に勤め始め、合併により前橋市の職員になった」（同）

技術革新についての知識を集めるのが趣味で、

「10年ほど前には“量子コンピューターはスパコンより桁違いに演算速度が速くて……”と、専門用語を駆使して語っていた」（同）

一見、堅物だが、

「気を許した仲間の中では、意外と毒舌キャラ。仕事で関わった市議のことを“あいつ、信じられないですよね。バカっすね”と辛辣（しんらつ）に評することもあった。ユーモアのセンスは抜群。周りから“森山さんはグルメだからね”と言われると“そうですね。この間も台湾で虫を食べてきましたし”と返す感じです」（同）

秘書課長になる前は「道の駅推進室長」として〈道の駅まえばし赤城〉プロジェクトを主導し、指揮を執っていた。この役職にあった頃、画期的なイベントを実現させている。

「昨年、テレビ番組『水曜どうでしょう』のイベントが道の駅で開催されましたが、これを招致に導いたのが森山さんでした。市役所で彼は“『水曜どうでしょう』を前橋に呼んだ男”として知られています」（同）

急に元気がなくなって……

そんな“功労者”に異変が起こったのは今年の夏。親交のある市議が明かす。

「急に元気がなくなっちゃってね。9月初めには、会議のあとに真っ青な顔をしてぼうぜんと立ち尽くしていた。おかしいと思って“疲れてる？”と連絡したら“分かります？”って。そのあと話をしたときには“部署異動したい”と、弱々しい声で言っていました」

そして本件の発覚。当人の希望で「総務部秘書課長」から「総務部職員課副参事」という事実上の“係長クラス”に降格した。彼は現在、夏季休暇と有給休暇の名目で休みを取っている。市役所によれば、夏季休暇はのべ5日、有給は計20日まで取れるという。

森山氏に取材依頼のメールを送ると、弁護士から、

「（職場）復帰のめどについては、具体的には立っていません」

との回答があった。

先の市議は、森山氏を励ますべく奔走している。

「彼からは“家の方も子供の関係でいろいろありまして、少し落ち着いたら連絡させていただきます”とメールの返信がありました。弁護士は説明会で“奥さんも憔悴している”と言っていた。森山さんは婿入りしているから、家に居場所はないかもしれない。高校生の息子さんもいますし、家庭崩壊していないか心配です」

お相手の窮状を知ってか知らずか、小川市長は、6日の会見で改めて“考える時間が欲しい”と述べた。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載