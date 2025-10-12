土俵は女人禁制

「“高市早苗首相誕生”に角界がざわついています」

と、大手紙記者がささやく。

【写真を見る】「ホテルの部屋で、飲みィのやりィのやりまくった」 かつては“イケイケ”だった高市早苗氏

周知の通り、大相撲本場所の優勝力士には、賜杯（天皇杯）に加えて内閣総理大臣杯が授与される。

高市新首相は総理杯授与の際、土俵に上がれるのか。女人禁制は破られるのか。

女性と土俵――その“闘争”の歴史は古い。

1990年、海部内閣で女性初の官房長官となった森山真弓氏が総理杯を自らの手で渡したいと主張。男女平等か伝統文化かという議論が巻き起こったが、二子山理事長は「こんな社会がひとつぐらいあってもいい」と拒否した。

高市早苗氏

2000年には太田房江大阪府知事（当時）が毎年大阪場所優勝者に授与される府知事賞を手渡したいと要望するも、時津風理事長に「相撲の伝統文化を守る上からもご遠慮いただきたい」と断られた。

18年には春巡業の舞鶴場所で舞鶴市長が土俵上で倒れ、土俵に上がって救命処置を行っていた女性看護師に行司が「降りて」とアナウンスしたことが問題に。2日後に催された宝塚場所では、土俵下であいさつした中川智子宝塚市長（当時）が「悔しい。変革する勇気も大事では」と訴えた。

その後、八角理事長が謝罪の談話を発表したが、

「人命救助の際は例外的に認められるものの、女人禁制であることに変わりないとの立場を改めて示したものでした」（先の記者）

相撲協会の回答は

それから時代は流れ、遂に女性総理が誕生する。

総理杯といえば、2001年夏場所で「痛みに耐えてよく頑張った！ 感動した！」と横綱貴乃花をたたえた小泉純一郎首相（当時）が語り草となっている。

ただ実際は、首相本人が授与するケースはまれで、官房長官などが代理を務めることが多い。菅義偉氏や岸田文雄氏は首相在任時に土俵に上がらず、石破茂首相も今年初場所で豊昇龍に授与したのみ。直近の秋場所も、青木一彦官房副長官が代理で大の里に総理杯を渡している。つまり、必ずしも高市首相が土俵に上がる必要はないのだが、本人が希望したらどうなるのか。

日本相撲協会に尋ねると、

「回答は“なし”です」

是とも非とも言えない苦しい立場が見てとれる。

件の中川元市長は、

「当時、芝田山親方に『女性総理が誕生したらどうするんですか』とお尋ねしたら『そのとき考えます』と。だから楽しみにしています」

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載