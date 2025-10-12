◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ（Ｓ）が１１日に開幕し、新庄剛志監督（５３）率いる日本ハムがオリックスを下し、２年連続の最終Ｓ進出に王手をかけた。指揮官は、今季９００試合登板を達成したレジェンド・宮西尚生投手（４０）に継投を託す奇策で完封リレーを演出。この日、腰痛から再昇格した万波中正外野手（２５）が先制の決勝打を放つなど、打線も起用に応えて難敵・山下から２点を奪った。

体勢を崩されながらも、日本ハム・万波は両腕を伸ばし外寄りのフォークを引っ張った。打球が三遊間を破ると、拳を握り声を上げた。２回１死三塁で迎えた第１打席、オリックス先発・山下から放った先制の左前適時打。体勢が崩れていたことを指摘され「１５８キロ出るフォークピッチャーで、泳がないって無理じゃないですか（笑）。うまく打てたなと思います」と自賛した。

感覚を信じ、結果につなげた。先制打の打席、手にしていたのはマルティネスの“魚雷バット”だった。「試合前に、素振りで借りた時にすごいよかったんで、１打席目使わせてもらいました」と明かした。しかし、第２打席は通常のバットで左翼線二塁打。「勘で（笑）。何かあっちがいい気がしました」と、結果が出たバットをすぐに変更する“英断”で２打席連続安打をマークした。

９月２７日に腰痛のため登録抹消。試合勘を含め心配されたが、６、７日の紅白戦で６打数３安打と上昇気配で入ったＣＳだった。「復帰して一発目の試合で、インパクトを残せた。何より、勝ちに直結する１本が打てたのはよかった。自分自身もここからいい流れになったら」とうなずいた。

昨季のＣＳ第１Ｓ第２戦では、敗退危機を救う９回同点弾を放った“ＣＳ男”。新庄監督も「もしかしたらこのシリーズのキーマンになってくれるんじゃないかなと、期待してます」と目を細めた。お立ち台に上がった万波は「明日勝って、決めて、福岡行きましょう」と声を張り上げた。勢いを加速させる連勝で、王者が待つ敵地へ乗り込む。（山口 泰史）