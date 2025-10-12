

湘南の街を取り込み、街とつながる商業施設「テラスモール湘南」（筆者撮影）

波の音と海風が、心地良い。海を感じながら、人々が豊かに暮らしている。この街にいると、自然と気分が明るくなる−−。

湘南の海に一度は行ってみたいと、日本中の人が憧れる場所だ。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「辻堂」周辺を歩く。

前編では、辻堂駅前に位置する「テラスモール湘南」が、湘南の街を取り込んだ商業施設であることを述べた。

湘南の街は、どのようにして"湘南らしさ"を形作ってきたのだろうか。そして、"湘南らしさ"を取り込んだ「テラスモール湘南」は、どのような経緯で開発されたのだろうか。

どこまでを「湘南」と呼ぶかは度々議論を巻き起こしているが、今回は「テラスモール湘南」のある藤沢市を中心に、街の歴史をたどっていく。

東京・横浜からのアクセスが鍵を握った

藤沢市には、東海道五十三次の6番目の宿場である藤沢宿があり、宿場町として発展してきた。戦国時代から交通上の要地であったが、1601（慶長6）年に駅制が定められるにあたって、藤沢宿として整備された。

1887（明治20）年、東海道線の藤沢停車場が開設され、鉄道が開通する。従来、藤沢から東京や横浜へ行くには東海道を歩くか、人力車や馬車で移動していた。それが鉄道の開通により、数時間で京浜に出られるようになった。

東海道線の開通により、街の賑わいは藤沢宿周辺から藤沢停車場の周辺へ移っていった。

1902（明治35）年には、江之島電気鉄道の藤沢〜片瀬が開通。1910（明治43）年に鎌倉まで全線開通すると、路線の通る藤沢市の東部が変わっていく。

続いて1916（大正5）年に東海道線の辻堂駅が開業すると、駅周辺である市の南西部が変化し始める。1929（昭和4）年、南北に走る小田急線江ノ島線が開通したことで、市の北部も変わり始めた。



藤沢市の路線図（出典：藤沢市観光公式ホームページ）

藤沢市はこれらの鉄道の開通を機に、東京・横浜からの別荘地として有名になった。

夏の行楽地の定番に

1931（昭和6）年、小田急線江ノ島線にて海水浴客用の直通電車の運行が開始されたことで、海水浴客が激増した。片瀬海岸は夏の行楽地として地位を確立。明治時代から一部の別荘人に楽しまれていた海水浴は、昭和初期に大衆の娯楽として広がっていった。

神奈川県は「湘南海岸公園計画」を立て、湘南の地域開発に取り組む。1936（昭和11）年に4年後の東京オリンピック開催が決まると、ホテルが建設されるなど、海岸地帯の開発が盛り上がった。（のちにオリンピックは辞退し、幻となった。）

戦後、湘南海岸は「東洋のマイアミ」と呼ばれ、藤沢市は観光都市として発展していく。海の家の規格統一やデザインの一新が行われ、美観が整えられた。



2022年に訪問した片瀬海岸。この上なく夏を感じた（筆者撮影）

昭和30年代には、市の北部に続々と工場が誘致され、工業都市の側面も持つようになった。昭和30年代後半〜40年代にかけて、団地や社宅が次々と建設された。



当時建設された辻堂団地には、現在も多くの人が暮らしている（筆者撮影）

工場の誘致に加え、東京のベッドタウン化によって、1955（昭和30）年に約10万人であった人口は、1980（昭和55）年には約30万人にまで増加した。

湘南らしさを生かす街づくりが始動

現在、「テラスモール湘南」がある地には、かつて関東特殊製鋼（カントク）の大規模工場があった。

2002（平成14）年にカントクの工場が全面撤退を表明したことを機に、辻堂駅周辺の街づくりについて協議されるようになる。

2005（平成17）年に「辻堂駅周辺地区まちづくり方針」が策定され、街の愛称が「湘南C-X」に決まった。翌年には、「辻堂神台一丁目地区土地区画整理事業」が施行認可された。

「辻堂駅周辺地区まちづくり方針」では、「湘南C-X」の3つの将来像が定められた。その1つは、「湘南ならではのライフスタイルを展開・発信する拠点」である。景観形成の方針にも、「湘南の気候や風土など、地域が有する自然環境を活かしたまちづくりを行う」旨が含まれている。

そして、約25ヘクタールの土地が、6つのエリアに区切られた。その中の複合都市機能ゾーンの事業者として、住友商事が選ばれた。



「湘南C-X」の6つのエリア（出典：UR都市機構・藤沢市『湘南C-X(シークロス)都市再生プロジェクト〜辻堂神台一丁目地区土地区画整理事業〜』）

住友商事が、住商アーバン開発・シンガポールの不動産会社GICリアルエステートと共同で開発したのが、「テラスモール湘南」である。

細部までこだわった"湘南らしさ"

「テラスモール湘南」がある辻堂は、海を感じながら暮らせる。歩いていると、自然と気分が明るくなる……そんな街だ。

「辻堂海浜公園」では、南国のような空気が漂う緑の中で、子どもたちが走り回っている。



「辻堂海浜公園」入口から海の街の雰囲気（筆者撮影）



こんなに開放感がある公園の近くに住んでみたい（筆者撮影）

「辻堂海岸」付近では、波の音と海風に包まれながら散歩やランニングをしている人がいる。



展望台から見える「辻堂海岸」。心地良くてしばらく居座ってしまった（筆者撮影）



歴史が記されていた。「辻堂海岸」は江戸時代に徳川吉宗が鉄砲場を設置した時期から整備されたらしい（筆者撮影）

そんな"湘南らしさ"を体現するように、「テラスモール湘南」は開発された。

詳しくは前編に書いたが、地元のテナントが出店し、外部には段丘状のテラスや湘南ヴィレッジなど、湘南らしい広い空や風が感じられる空間が設けられている。外観や内観のあらゆる箇所に気が配られ、"湘南らしさ"が醸成されている。



太陽がよく似合う施設である（筆者撮影）



湘南ヴィレッジでは空と風と緑が感じられる（筆者撮影）



夜の雰囲気もおしゃれ（筆者撮影）

「テラスモール湘南」の環境デザインに携わった船場の元社長・栗山浩一氏の著書に、開発時の背景が綴られている。

「ディベロッパーの中心人物の1人、住友商事株式会社の東野進氏は、ご自身が地元湘南の住民であり、そのライフスタイルの体現者でもあることから、小さなベンチの選定1つとっても、常に『湘南とは？』という問いかけを行っていらっしゃいました。」

「共用部に通常より多く配置したファニチャーは、（中略）実際に古民家の解体材を使用するなど本物の素材にこだわったことで、狙い通りの豊かな質感と心地よさを実現しています。」（栗山浩一著『成功するSCを考えるひとたち』／ダイヤモンド社）

細部にまでとことんこだわったからこそ、「テラスモール湘南」は、"湘南らしい"商業施設になった。

2011年11月11日11時にグランドオープンを迎え、初年度の売上は当初目標400億円を大幅に上回る約509億円を達成。来館者数も、目標の2000万人を大きく上回る2370万人であった。

設定商圏外である東京・横浜エリアからの来館者が3割を占めるなど、広域から人々を集めている。

2024年度には、過去最高売上を達成した。湘南らしいこの商業施設は、多くの人々から支持され続けている。

これからも盛り上がる「湘南」

湘南の街は、鉄道開通による東京・横浜の別荘地や観光地としての発展、海を生かした街づくりなどによって、"湘南らしさ"を確立してきた。

「テラスモール湘南」は、デベロッパーである住友商事が"湘南らしさ"と向き合ったことで、地元の人々が湘南を誇り、来訪客が湘南を楽しむ施設になっている。

「テラスモール湘南」のある藤沢市は、2024年に観光客数が2000万人を超え、過去最高を達成。人口も右肩上がりで、まだまだ盛り上がりが期待できる街である。

湘南は、これからも多くの人々に愛され続けるだろう。

