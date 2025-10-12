【ネコ漫画】大好きな飼い主の背中に寄りかかる愛猫!?SNSで「これはうれしい！」などの共感コメント多数
【漫画を読む】飼い主の背中に寄りかかる猫だが…!?
先日、『いきなりのデレ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年10月3日現在)、今回紹介する漫画も8.9万いいね(2025年10月3日現在)を超える人気漫画家だ。
ピーちゃんがリビングでくつろいでいると、キュルガがすぐそばに来て居眠りをしている。ピーちゃんがキュルガに気が付くと、寝ているキュルガにくっつこうとする。
すると、キュルガは気配に気が付いて目を覚まし、後ろを向くとピーちゃんがいることを知る。気づかれたことに内心焦るピーちゃんだが、キュルガは抵抗せずに背中に寄りかかってくれた。
そんなキュルガの行動にうれしくなるピーちゃんであった。
飼い主に寄りかかる人懐こいキュルガ！漫画を読んだ愛猫家からは「これはうれしい！」「猫の体重かかるのって幸せですよね」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
