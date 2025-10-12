岡山県美作市の山間部で4年前に閉業したガソリンスタンドが11月、再オープンします。再オープンさせるのは地元企業から事業を引き継いだ岡山市の企業。どんな思いがあるのでしょうか。

11月、再オープンするのは美作市五名にあるガソリンスタンド「吉野サービスステーション」です。もともと市内でガソリンスタンドを展開する美作菱油が経営し、「採算はとれていた」といいますが、人手不足でスタッフの確保ができなくなったことから4年前に閉業したといいます。

（住民）

「大変不便になりました。隣の町まで燃料を買いに行ったり…」

そんな中、立ち上がったのが岡山市で自動車販売や車検、整備などを行っているエコピットの社長、依田靖生さんです。岡山県からの紹介で美作菱油の苦境を知り事業を引き継ぐことを決めました。

（エコピット 依田靖生社長）

「周辺10キロ以上ガソリンスタンドがないところなんで、地域の方のしっかりとしたライフラインの役にたてたらいいなという思いで」

営業再開を望む地域住民の声に背中を押されたという依田さんです。オープン後は給油だけでなく灯油の配達も行うことにしています。

さらに災害拠点としても活用できるようにと保存食や発電機も置く予定です。

（住民）

「（営業再開を）歓迎します。もともとここで灯油や燃料を）買っていたので」

「ここがあるほうがすごく便利です」

（エコピット 依田靖生社長）

「この地域の方々がスタンドが再開して良かったと利用していただけたら本望です」

吉野サービスステーションの再オープンは、11月1日です。

