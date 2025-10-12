ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

マジで使いやすい。機能性とファッション性を両立した【ニューエラ】のボディバッグをAmazonで今すぐゲット！



【NEW ERA(ニューエラ)】ボディバッグ ニューエラコラボウエストバッグ ブラック は、人気ブランド「ニューエラ」が贈る今大注目のアイテム。両手が空くボディバッグはやっぱり便利だ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】



LOVEBOATの30周年を記念して、世界的なキャップブランドのニューエラとのコラボが実現。どちらのブランドのファンも必見のアイテムに仕上がっている。

→【アイテム詳細を見る】



コンパクトなサイズながら、しっかりしている容量が嬉しい。

カラビナ等を掛けられる外部のリング付きで、荷物が増えても取り回し抜群。

→【アイテム詳細を見る】



小物の収納に便利なインナーポケット付き。外出をますます楽しくしてくれるようなこのボディバッグ、ぜひこの機にゲットしてほしい。