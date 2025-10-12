個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。本稿では、窪田さんに「株式投資のセンスを磨くクイズ」を出題してもらいました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

株式投資のセンスを鍛えるクイズに挑戦！

2025年2月3日の株式取引時間終了後、12月期決算のA社が、決算発表を行いました。

A社が発表した「前期実績（2024年12月期）」と、「今期業績予想（2025年12月期）」は、次の通りです。

翌営業日の取引では、A社株は寄付で、前日比200円安の3,402円となりました。

チャートは次の通りです。

この時点で、A社株の予想PERは何倍？

あなたなら、「買い」、「売り」、それとも「様子見」？

※A社はクイズのために設定した架空の会社です。

PER＝株価÷1株当たり利益

1株当たり利益に対して、株価が何倍であるかを示す指標。倍率が高いほど株価は割高。

正解は……

予想PERは27倍。判断は「売り」。

PERを計算する

予想PERは次のように求められます。

［予想PER］

＝［株価］÷［1株当たり利益（2025年12月期予想）］

＝3,402÷126円

＝27倍

ちなみに、前期実績をもとにした実績PERは、次の通りです。

［実績PER］

＝［株価］÷［1株当たり利益（2024年12月期実績）］

＝3,402÷243円

＝14倍

通常、「PER」と言った場合は予想PERを指します。実績PERを株価指標として使うことは、ほとんどありません。

決算で見るべきは「前期実績」ではなく「今期予想」

投資家が注目するのは、前期の実績よりも今期の業績予想です。

決算発表前に株価が上昇していたということは、「好決算」が期待されていたのでしょう。ですが、「今期は大幅な減益の予想」と発表されました。

株価は急落し、PERは27倍まで上昇しました。ここから、さらに売られる可能性が高いでしょう。

ここでの投資判断は、「売り」です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）