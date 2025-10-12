◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ（Ｓ）が１１日に開幕し、新庄剛志監督（５３）率いる日本ハムがオリックスを下し、２年連続の最終Ｓ進出に王手をかけた。指揮官は、今季９００試合登板を達成したレジェンド・宮西尚生投手（４０）に継投を託す奇策で完封リレーを演出。この日、腰痛から再昇格した万波中正外野手（２５）が先制の決勝打を放つなど、打線も起用に応えて難敵・山下から２点を奪った。

会見場に現れた新庄監督は両拳を腰付近で引いて、「よっしゃ」とガッツポーズした後、上機嫌に語り出した。「今日は宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチが継投をしてくれて。見事でしたね。勉強になりました」。現在、登録を外れている４０歳の鉄腕・宮西に継投を任せたことを明かし、完封勝利を演出したレジェンド左腕を絶賛した。

秘策は３週間前から温めていた。９月２４日に宮西を登録抹消した際、「ＣＳ１戦目の継投を頼む」と声をかけた。その後は左腕を「指導役」として１軍に帯同させ、９月２６日の西武戦（ベルーナＤ）では予行演習として、初めて継投を一任した。結果的に５人の投手を起用して８―５で勝利し、準備は万端だった。

この日は、エース伊藤を７回１１５球で交代させ、８回は田中、９回は斎藤とつなぎ無失点リレー。「宮西くんは長年、すごいプレッシャーのある場面で９００登板してきた。選手に近いので気持ちも分かるだろうし、そういう期待を込めて」と、秘策の意図を明かした。

ベンチ裏で試合を見守り、継投のタイミングを指示していたという宮西は、「リリーフは自分が生きてきて、人一倍経験しているところ」と、試合前にデータとにらめっこ。救援陣には細かく登板する状況を伝えて試合に臨んだ。「本当は選手としてマウンドに立ちたいけど、ボスが『チーム一丸で』という意味でミッションを与えてくれた。ボスじゃないと絶対にできない経験」と指揮官に感謝し、「頭を使うので、糖分がほしいくらい」といつもとは違った充実感に浸った。

９回２死の杉本の打席では、右中間寄りの打球を警戒し、中堅・矢沢と左翼・五十幡を入れ替え。最後まで手を緩めることなく勝利し、２年連続でのファイナル進出に王手をかけた。「初戦を取れたのは、ものすごく大きい。あしたは２対１で勝ちたいと思います」。大舞台でも輝く“新庄マジック”で日本一への階段を駆け上がる。（川上 晴輝）

〇…日本ハムの新庄監督が、査定額約８０００万円の超高級車「ランボルギーニ レヴェルト」で球場入りした。午前９時２９分、漆黒の車体から登場し、「僕の大好きなカウンタックが進化して、その進化を味わいたいと。進化しすぎてスタートするまで２０分くらいかかった。操作が分からなくて」と笑わせ、「ファイターズの選手たちの進化とともに、カウンタックも進化している。それを味わいながら運転してきました」と感慨深そうに語った。

◆主な今季の新庄マジック

▽気が変わり代打（５月３１日・ロッテ戦＝エスコン） ２点を追う９回２死二、三塁で代走の準備をさせていた矢沢を、まさかの代打起用。同点の中前２点打を放ち二盗も決め、郡司の一打でサヨナラ生還。「何で矢沢くんいったんだろ、俺？ 勘ですね」

▽新人を大役に（７月２６日・ロッテ戦＝同） 後半開幕戦に高卒ドラ１の柴田を起用し、３回完全投球。２番手のバーヘイゲンも６回無失点に抑える完封リレーに「ばっちりでしょ。今日は自画自賛」。

▽意表つく奇策（８月５日・西武戦＝同） ３点を先制した直後の３回１死二、三塁で万波に２ランスクイズを命じて成功＝写真＝。「あれがサードフライダブルプレーだったらアンチがお祭り騒ぎ」

▽横尾２軍打撃コーチ打線（９月２０日・ロッテ戦＝同） 折れたバットが頭部に当たり離脱中の八木打撃コーチに代わり、ベンチ入りした横尾２軍打撃コーチが打順を考案。１番・万波、２番・レイエスの“重量打線”で１６安打８得点。

◆記録メモ レギュラーシーズン（公式戦）２位のＤｅＮＡと日本ハムが勝利。ＣＳの第１Ｓ初戦でともに２位チームが勝ったのは０７年中日とロッテ、１７年阪神と西武、２３年広島とロッテに次いで４度目。０７、２３年はともに最終Ｓに進出したが、１７年はともにその後の２試合で連敗し、第１Ｓ敗退した。