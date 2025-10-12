◆関西六大学野球秋季リーグ戦 ▽第７節１回戦 京産大７―４大商大（１１日・わかさスタジアム京都）

最終節の１回戦２試合が行われ、今春２位の京産大が７連覇中の大商大に勝利し、２０１８年秋以来、７年ぶりのリーグ優勝に王手をかけた。プロ注目の最速１５３キロ右腕・田村剛平（４年）が、９回１８２球で１０安打４失点完投。集まったＮＰＢ７球団のスカウト陣にアピールした。龍谷大は大経大との延長戦を制した。

エースの熱投で王座に手をかけた。７―４で迎えた９回２死一、二塁。京産大の田村は最後の打者を右飛に仕留めて雄たけびを上げた。１０安打を浴びながら、１８２球で９回４失点完投。「体力的にもきつかったんですけど、勝つしかなかったので、最後は気持ちで投げました」と汗を拭った。

大院大との３回戦で７回１１２球を投げて勝利してから、中２日での登板だった。序盤３回は毎回安打を許し、２回に先制３ランを被弾したが、「低めに強くというのをやっていたのと、追い込んでからは外し気味で投げられた」と修正。球数がかさんだ終盤にも１４７キロを計測し、１０奪三振を積み上げた。視察したロッテの三家スカウトは「ベース上に強い球を投げられる。変化球でも空振りが取れている」と評価した。

勝ち点、勝敗数で並んでいた大商大との直接対決に先勝し、７年、１４季ぶりの優勝にマジック１とした。エース右腕は「勝つしかないので、全員で勝ちたい」と闘志をみなぎらせた。（瀬川 楓花）