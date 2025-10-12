◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日午前９時８分開始予定）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「４番・右翼」で名を連ねた。この試合で勝ったチームが地区シリーズ突破を決めてドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出となり、負けたチームは今季が終了する大一番だ。

本拠地も近く、同じナ・リーグ中地区というライバル対決。レギュラーシーズンでは両リーグ最多９７勝（６５敗）を挙げたブルワーズが地区優勝し、９２勝（７０敗）のカブスは５ゲーム差で２位だった。

ワイルドカードでポストシーズンに駒を進めたカブスは、本拠地でのパドレスとのワイルドカードシリーズで１勝１敗の第３戦を３―１で制して突破。地区シリーズは敵地で２連敗して追い込まれたが、本拠地で２連勝して巻き返し、逆王手をかけて勝負の行方は第５戦に持ち越された。

誠也は９月３０日（同１日）ワイルドカードシリーズの本拠地での第１戦パドレス戦で２打席目に本塁打。レギュラーシーズンから５試合連続本塁打と絶好調でポストシーズンに突入した。地区シリーズ第２戦でも３ランを放ち、ここまでの７試合で無安打は１試合のみ。ポストシーズンは２７打数６安打の打率２割２分２厘、２本塁打４打点の成績をマークしている。

カブスの先発はドルー・ポメランツ投手（３６）。今季５７試合に登板した救援左腕で、ポストシーズンはここまで５試合で５イニングを投げ無失点どころか、安打すら浴びない安定した投球を見せている。今永昇太投手（３２）も救援待機する見込みだ。

ア・リーグ優勝決定シリーズはブルージェイズとマリナーズの組み合わせで決定。ナ・リーグもドジャースはフィリーズとの地区シリーズを３勝１敗で制してリーグ優勝決定シリーズ進出を決めており、最後の１つの座をかけて戦う大一番だ。両チームのスタメンは以下の通り。

【カブス】

１（一）ブッシュ、２（二）ホーナー、３（指）タッカー、４（右）鈴木誠也、５（左）ハップ、６（捕）ケリー、７（中）クローアームストロング、８（遊）スワンソン、９（三）ショー、投・ポメランツ＝左

【ブルワーズ】

１（左）チョウリオ、２（二）チュラング、３（捕）コントレラス、４（指）イエリチ、５（一）ボーン、６（右）フリリック、７（三）ダービン、８（中）パーキンス、９（遊）オルティス、投・メギル＝右