セ・パ両リーグのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）が１１日開幕し、ともにレギュラーシーズン２位のＤｅＮＡと日本ハムが先勝した。

両チームは１２日の第２戦に勝つか引き分ければ、ファイナルステージ進出が決まる。第２戦の予告先発は、ＤｅＮＡがジャクソン、巨人が戸郷、日本ハムが北山、オリックスが宮城と発表された。

ＤｅＮＡ６―２巨人

ＤｅＮＡは、４番筒香が二回に先制ソロを放つと、三回にも適時打、六回にはこの日２本目のソロと打線をけん引。八回は牧の適時打などで突き放した。先発のケイは７回２失点と好投。巨人は四回に若林の２ランで１点差に迫ったが、投手陣が踏ん張れなかった。

反応しなかったスライダーを再び…

前日の記者会見で、巨人の阿部監督は「初戦の先制点が一番重要」と強調した。今季のＤｅＮＡは先取点を挙げた試合でリーグ１位の勝率７割６分超。指揮官には相手打線を乗せたくない思いも強かっただろうが、チームにとって最悪な形で、最初の１点は相手のスコアボードに刻まれた。

二回、先頭で４番の筒香を迎えた。２球目の内角へのスライダーに、バットはピクリとも動かない。巨人バッテリーが３球目に選択したのは、再びスライダー。捕手の岸田は内角を要求したが、山崎の投げた球は真ん中寄りの高めに入り、「打てる球が来たらいこう」と待ち構えていた左打者に右翼席まで飛ばされた。

直前の攻撃で絶好機を逸していただけに、「あれが先制点になってしまったことが痛かった」と村田総合コーチ。その後も筒香を止められず、適時打と２本目のソロも許した山崎は「もっと粘らなきゃいけなかった」と責めを負った。

筒香は８月上旬の一軍復帰以降、３３試合で１４本塁打。体の使い方を試行錯誤するうちに新たな感覚をつかみ、「ボールの見え方、（自分の）ストライクゾーンが全く変わった」と全盛期の姿を取り戻しつつある。

巨人はもちろん、バッテリーを含め、総力を挙げて対策を練ってきた。その上で、岸田は「１点を嫌がっていたら、しんどいリードになる。（山崎とも）『小さくならないように』と話して入った」と明かした。最初の対戦で筒香の強みと弱みが共存する内角を攻めたのは、その後の布石とする狙いもあっただろう。しかし、もくろみは外れた。

「もう負けたら終わり。切り替えて絶対に勝つ」と岸田。「ハマの大砲」をいかに封じるかが、逆襲へのカギとなる。（財津翔）

巨人・阿部監督「流れを持ってこられそうで、持ってこられなかった。（山崎は）粘って、だんだん良くなった感じがした。明日に切り替えるだけ。（総力戦で）全員いくつもりでやります」