¡Ú¥Î¥¢¡ÛKENTAà¥¢¥á¥ê¥«¤«¤Ö¤ìá°ðÂ¼°¦µ±¤Î·Þ·â¤Ë·è°Õ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢°ðÂ¼°¦µ±¡Ê£³£²¡Ë·Þ·â¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£±£±Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£¶¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ£Ö£²Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ðÆþ¤ò¼õ¤±Âç¶ìÀï¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤ÇÅ¨¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿°ðÂ¼¤¬£²¿Í¤òÇÓ½ü¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ÇËÌµÜ¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤Ç¤ÎÌó£±Ç¯¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿°ðÂ¼¤«¤é¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢¥æ¡¼¤Î»ý¤Ä£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¸ò¤¸¤ê¤ÇÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ò£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö£±Ç¯¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¼õÂú¤·£Ö£³Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Î°ðÂ¼¤Î³èÌö¤ò£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö½¼¼Â¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¤«¤Ö¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤ÄÀ®Ä¹¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤è¤¯²¶¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¼«¿È¤â£²£°£±£´Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤Ç£×£×£Å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖËÍ¤âÀ³Ê¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤¬¶ìÏ«¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ï¥Î¥¢¤ÎÅÁÅý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£ÂÐÀï¤ØÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡£