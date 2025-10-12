¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛË¾ºÎ¶¤ÎÃíÊ¸ÁêËÐ¤Ë¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¤¬¸«²ò¡ÖÊÑ²½¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤ÎÈãÈ½¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡²£¹Ë¤¬¸«¤»¤¿àÊÑ²½á¤ÎÀ§Èó¤Ï¡Ä¡£¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£°æ¹¯À¸»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ£°æ¹¯À¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤êÂçÁêËÐ¡×¤Ç¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ÎÃíÊ¸ÁêËÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î½©¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡ËÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÊÑ²½¤ò¤·¤ÆÇòÀ±¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Æ£°æ»á¤Ï¡Ö²£¹Ë¤¬¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Èà¤¬²¿¤È¤·¤Æ¤âÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÂç¤ÎÎ¤¤Ë¡ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÅöÁ³¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸²£¹Ë¤È¤·¤Æ¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢²£¹Ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ËÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÈãÈ½¤ÎÂç¤¤µ¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¡ÊÊÑ²½¤Ï¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£Æ²¡¹¤È¹Ô¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿ÉôÊ¬¤ÎÈãÈ½¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï²£¹Ë¤ÏÈãÈ½¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë²£¹Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Îââ»ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¼¤áÊý¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·é¤µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²£¹Ë¤é¤·¤¯¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎã¤¨¤ÐÆÊ¶Ó¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤«½àÍ¥¾¡¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²£¹Ë¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£º´ÅÄ¤Î»³¤â£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î¸å¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ°úÂà¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Èº£¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÂçÁêËÐ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£