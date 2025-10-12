街に出没する「アーバンベア」が増加中…夜に活動など野生と異なる行動パターンと身を守る対策

クマの出没や人身被害が急増する昨今。どうすれば危険を回避できるのだろうか。『日本クマ事件簿』『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（ともに三才ブックス）の編集・執筆を手掛けた風来堂が、当事者や識者を取材して得た、クマの生態や命を守るためにできる知識を紹介する。



取材・文＝風来堂

札幌の住宅地で4人を次々襲撃

2021年6月18日未明、札幌市東区の路上にヒグマが出没した。人口196万人を抱える札幌市の北東部に位置する東区は、市を横断する札幌新道や環状通が区内を貫いており、大型の複合商業施設が点在する住宅地である。

当該クマは、体長約160cm、体重158kg、5〜6歳の若いオス。住宅街を縦断し、4人を次々に襲撃したのち、丘珠空港近くの茂みでハンターに駆除されるまでの約8時間、市民を恐怖に陥れた。

4人のうちとりわけ重症を負ったのが、安藤伸一郎さんだ。

午前7時18分頃、札幌市営地下鉄東豊線・新道東駅に徒歩で向かっているところを突然背後からクマに襲われた。クマはわずか30秒ほどの間に、両腕、太もも、すね部分を次々と噛み、右肋骨6本骨折、肺気胸と、全身を140針縫う大けがを負わせた。

そもそも山のない東区の住宅街に、まさかクマが出るなんて誰が想像できただろう。東区で人がクマに襲われるのは1878（明治11）年以来、実に143年ぶりの出来事だった。

「アーバンベア」が増加

秋田大学医学部附属病院高度救命救急センターで、救急医として傷病者と向き合ってきた中永士師明（なかえはじめ）先生は、クマ被害について「これまでは山中での遭遇がほとんどだったが、近年は市街地の例が増えている」と指摘する。

2024年11月30日に、秋田市内のスーパーマーケットにクマが侵入し居座った事件も記憶に新しい。

怪我を負った40代の店員が搬送されたのが、中永先生が在籍する秋田大学医学部附属病院高度救命救急センターだった。現場は、JR秋田駅から北西に7kmほど離れた海の近くで、住宅や店舗などが建ち並ぶエリア。

被害を受けた店員は、顔にざっくりとした切り傷を負っており、「気がついた瞬間に襲われた」と話していたという。その状況は、札幌市東区で被害に遭った安藤さんのケースと同じく、まさに突然の襲撃だった。

札幌市だけでなく、北海道内では人里に近づくヒグマによる致命的事故も報告されている。福島町三岳の住宅地では、2025年7月12日に新聞配達員がヒグマに襲われ死亡した。

同月18日に駆除されるまで、現場付近ではクマの目撃情報や、スーパーのごみ置き場が荒らされたなどの被害が相次いでいた。クマは人の生活圏を恐れず、むしろ「食べ物が豊富」と認識して繰り返し街に現れたのではないだろうか。このケースは、人里周辺で暮らし、エサを探し求めて街中に出没する「アーバンベア」の危険性を示す典型例である。

野生とは異なる脅威

中永先生によると、クマが街中へ姿を現す背景の一つに、「里山の崩壊」があるという。かつて人とクマの生息域を隔てていた緩衝地帯としての里山は、過疎化や林業の衰退などにより管理が行き届かなくなってきている。

その結果、これまでのような棲み分けが成立しなくなっているというのだ。クマにとって街はもはや「危険な場所」ではなく、「餌が豊富にある場所」として認識されつつあり、こうした構造的な変化が街でのクマによるリスクをいっそう高めている。

中永先生は「アーバンベアは確実に増えている」としたうえで、「犬の散歩中や自転車に乗っていて襲われた方もいる」と話す。街中に出没するアーバンベアは、人の存在に慣れており、野生下のクマとは行動パターンも異なっている。

クマは本来昼行性だが、札幌市東区のケースでは、最初の目撃が午前3時30分頃。まだ人通りが少ない夜明け前から行動していた。

また、アーバンベアは、身を隠せる場所を探しながら速足で移動する傾向があるという。移動の途中で人と鉢合わせた場合は、逃げるのではなく、排除しようと攻撃に転じることもある。本来クマは臆病であり、すすんで人を襲うことは稀だと考えられている。ところが近年は、人間を恐れず、むしろ積極的に襲撃する事例が目立ち始めているのだ。

都市という特殊な環境がクマの緊張と警戒心をさらに高め、行動を予測しづらくしているのではないだろうか。

リスクマップの活用や戸締りを

都市部では、クマの目撃情報がSNSや行政の通報網を通じて迅速に共有されやすく、山よりも早めに危険を察知できる環境にある。さらに近年は、AIを活用した「クマ遭遇リスクマップ」の開発も進んでいる。

日本気象株式会社では、気象情報の解析で培った高度なデータ技術を応用し、植生や地形、気候に加え、自治体が公表する過去の出没情報を組み合わせて、国内初の「人の生活圏における遭遇リスク」に焦点を当てたリスクマップを作成。対象は、ツキノワグマの生息域である本州全域で、今後はヒグマにも対応できるよう開発を進めている。マップは、日本気象株式会社のHPで確認することができる。

さらに基本的な対策として、住宅の戸締まりを徹底することも欠かせない。クマが人家に侵入する例も多数報告されており、とくに窓や勝手口の管理は重要だ。また、クマは非常に優れた臭覚をもった動物であり、生ゴミやペットフードを放置しないなど「匂いで寄せつけない工夫」も有効な予防策になる。

「遭ってしまったら」どうするか

もし市街地で、クマと遭遇してしまった場合はどうすればいいのか。現段階では、従来の生息域における対処法を応用することが現実的だろう。

まず重要なのは、とにかく落ち着くことだ。それからゆっくりと後ずさりして、その場から立ち去ること。パニックから大声を上げたり走り出したりするような急な行動は、クマを刺激し、攻撃を誘発しかねない。ツキノワグマは時速約40km、ヒグマは時速約60kmで走るため、追いかけられたら逃げ切ることは不可能だ。

向かってくる状況となれば、防御に徹するしかない。両手で首元を覆い、地面に伏せて体を小さくする「防御姿勢」を取ることが第一である。クマは顔や頭部を狙う傾向が強いため、防御姿勢をとってダメージを最小限にとどめながらしのぐしかないだろう。

ブナの実大凶作で出没増加か

ツキノワグマの主な食料となるブナの実の豊凶は、クマの出没数や人身被害の件数と密接に関わっている。東北森林管理局によると、2025年はブナが大凶作となる見通しで、これは、クマによる人身被害が過去最多となった2023年以来2度目のこと。今年も、エサを求めて人里への大量出没が懸念されている。

前回の凶作時に街へ出没し、エサを得ることを経験した子グマが、2年を経て成獣になっていることも不安要素のひとつだ。彼らは「人里に行けば食べ物がある」と学習しており、再び街へ姿を現す可能性が高いといえる。

だからこそ、今年の秋は、これまで以上に都市部でのクマ対策が重要だ。

風来堂（ふうらいどう）

旅、歴史、アウトドア、サブカルチャーが得意ジャンルの編集プロダクション。『クマから逃げのびた人々』、『日本クマ事件簿』（以上、三才ブックス）など、クマに関する書籍の編集制作や、雑誌・webメディアへの寄稿・企画協力も多数。